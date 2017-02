Zweite WM-Medaille für DSV-Biathleten Dahlmeier stürmt im Sprint zur Silbermedaille

Die Tschechin blieb ebenfalls fehlerfrei am Schießstand und war nach den 7,5 Kilometern nur vier Sekunden schneller als Dahlmeier. Die Partenkirchenerin hatte am Vortag mit der Mixed-Staffel bereits WM-Gold gewonnen. Koukalova holte das erste WM-Gold für eine tschechische Skijägerin. Bronze ging an die ebenfalls fehlerfreie Französin Anais Chevalier.

"Ich freue mich wahnsinnig. Das war das perfekte Rennen für mich. Mein Anspruch ist, dass ich meine Bestleistung zeige. Das ist mir gelungen, Gabi war eben schneller." Laura Dahlmeier im ZDF

Letzte deutsche Goldmedaillengewinnerin über 7,5 km bleibt Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner, die 2012 in Ruhpolding gesiegt hatte. Dahlmeier geht mit einem vier Sekunden-Rückstand am Sonntag in die Verfolgung - eine hervorragende Ausgangsposition. Die hat auch Vanessa Hinz (Schliersee), die Sechste wurde. Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/1) lief auf den 19. Rang, Nadine Horchler (Willingen/1) auf Platz 46. Maren Hammerschmidt (Winterberg/4) qualifizierte sich als 55. gerade noch so für die Verfolgung der besten 60.