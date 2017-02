Drittes Rennen - dritte Medaille Dahlmeier gewinnt auch die Verfolgung

Mit einer fast fehlerfreien Schießleistung und einem starken Auftritt in der Loipe hat Laura Dahlmeier bei den Biathlon-Weltmeisterschaft ihren Titel in der Verfolgung verteidigt. Sie holte damit die dritte Medaille im dritten WM-Rennen.

Laura Dahlmeier hat im Verfolgungsrennen der Damen Nervenstärke bewiesen. Trotz einem Krimi beim ersten Stehendschießen mit einem Fehler der Oberbayerin, konnte sie die Führung übernehmen. Dank der weiteren fehlerfreien Schießeinlagen und einer tollen Laufleistung verteidigte sie ihre Führung, die sie nach dem ersten Schießen übernahm, bis ins Ziel.

Laura Dahlmeier (2. nach dem Sprint) blieb bis zum ersten Schießen hinter Gabriela Koukalova (1. nach dem Sprint) und versuchte, etwas Kraft zu sparen. Die 23-Jährige musste beim ersten Liegendschießen in die Strafrunde. Aber auch Koukalova hatte Probleme, nach einem Repetierfehler musste sie zwei Runden extra laufen. Und so bekam die Oberbayerin zwei neue Verfolgerinnen: Chevalier und Kaisa Mäkäräinen, die alles getroffen hatten.

Dahlmeier räumt alles ab

Die zweite Einlage bewältigte Dahlmeier fehlerfrei. Anais Chevalier und Kaisa Mäkäräinen räumten auch alles ab. Bei der ersten Stehendeinlage ließ sich Dahlmeier viel Zeit – aber das zahlte sich aus. Mit 13,2 Sekunden blieb sie sicher vor Mäkäräinen. Genau so machte sie es bei der letzten Schießeinlage. Mit größter Sicherheit und Präzision räumte sie alles ab. Die Konkurrentinnen kamen zwar auch noch näher, aber am Ende reichte der Vorsprung der Oberbayerin. Die Weißrussin Darja Domratschewa hatte mächtig aufgeholt. Doch ihr blieb am Ende die Silbermedaille. Gabriele Koukalova erreichte den Bronzerang.

Horchler macht viele Plätze gut

Vanessa Hinz kam als 20. ins Ziel, da verlor sie 14 Plätze. 14 Plätze gut machte hingegen Nadine Horchler (von 46 auf 32) dank einer tollen Schießleistung. Franziska Hildebrand wurde 28. und Maren Hammerschmidt kam auf auf Rang 40.