Biathlon-Weltcup in Ruhpolding Peiffer und Schempp knapp am Podest vorbei

Am großen Martin Fourcade, der seinen neunten Weltcup-Sieg in diesem Winter feierte, kamen sie diesmal nicht vorbei, doch die Platzierungen waren dennoch hervorragend. Mit Rang vier und fünf mischten Arnd Peiffer und Simon Schempp beim Sprint-Weltcup in Ruhpolding ganz vorn mit.

Fourcade blieb fehlerfrei, aber auch Peiffer hatte gutes Zielwasser genommen und räumte alle Scheiben ab. Am Ende fehlten ihm 51,80 Sekunden auf den Sieger. Dennoch war der 29-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld zufrieden: "Habe mich gut gefühlt – auch am Schießstand und bin als Fünfter happy.“

Peiffer happy - Schempp quält sich

Neunter Streich: Martin Fourcade

Dafür musste Schempp einmal in die Strafrunde, das kostete ihm voraussichtlich einen Platz auf dem Podest (+ 52,80). "Das habe ich schon befürchtet, dass es bei mir anfängt zu schneien. Zum Glück hat es gehalten und alle hatten die gleichen fairen Bedingungen. Auf der Schlussrunde wusste ich, dass ich an Emil nicht mehr rankomme werden. Ich habe mich ganz schön gequält und bin froh, dass es zu Platz fünf gereicht hat", so die Bilanz des Uhingers.



Benedikt Doll (Breitnau) lief zwar nach Fourcade die zweitbeste Laufzeit, hatte nach drei Fehlern beim Stehendschießen aber nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun und landete auf dem 20. Rang. Doll war als erster Deutscher in die Spur gegangen und wurde am Ende 20. "Man sollte immer seine Fehler analysieren. Es geht so schnell, dann hat man die Fehler stehen", sagte er.

Bischl überrascht

Einen hervorragenden Eindruck hinterließ Matthias Bischl, der beim SV Söchering trainiert. Der 28-Jährige war für den erkrankten Matthias Dorfer eingesprungen und landete in der Endabrechnung auf dem 16. Platz. In der Loipe war er nicht der Schnellste, dafür lief es am Schießstand ohne Fehler dafür umso besser. „Es ist nicht so leicht. Ich hatte ein guten Ski, ein bisschen müde war ich trotzdem“, so Bischl.