Biathlon-Weltcup in Ruhpolding Mäkäräinen läuft allen davon

Die Finnin Kaisa Mäkäräinen hat den Sprint der Damen in Ruhpolding gewonnen. Gegen die laufstärkste Biathletin konnten an diesem Tag auch die Weltcupführende Gabriela Koukalovà und Laura Dahlmeier nichts ausrichten.

Koukalovà belegte 22 Sekunden hinter Mäkäräinen Platz zwei. Weitere 8,1 Sekunden dahinter sicherte sich Dahlmeier (Garmisch-Partenkirchen) auf der 7,5-km-Strecke den dritten Rang. Alle drei Biathletinnen blieben ohne Schießfehler. Das galt auch für Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), die vor 12.000 begeisterten Fans in der Chiemgau Arena mit 59,80 Sekunden Rückstand auf die Siegerin einen guten sechsten Rang nach Hause lief und so ebenfalls eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Sonntag hat.

"Kaisa hat eine extrem gute Laufform. Da haben wir alle nicht hinschmecken können." Laura Dahlmeier

Dahlmeier und Hildebrand zufrieden

"Fast ein perfektes Rennen", sagte Mäkäräinen nach ihrem souveränen Sieg in der Sportschau. "Ich hatte heute wirklich gute Form und bei dem langsamen Schnee auch gutes Material. Nun muss ich schauen, dass ich meine Form bis zu WM halte und nicht krank werde." Zufrieden waren auch Laura Dahlmeier ("ich bin glücklich über den Podestplatz") und Franziska Hildebrand: "Ich bin zufrieden, mit zweimal Null durchgekommen, das ist eine gute Grundlage. Die Strecke war echt gut. Im Rennen war weniger Schnee in der Strecke als gedacht."

Die weiteren Deutschen blieben am Schießstand nicht fehlerfrei und konnten sich nicht unter den besten 30 platzieren. Franziska Preuß (Haag/2 Schießfehler) wurde 31., Vanessa Hinz (Schliersee/2) 35., Maren Hammerschmidt (Winterberg/3) 39., und Miriam Gössner (Garmisch/3) 53..