Biathlon-Weltcup Ein Fehlschuss kostet Schempp den Podestplatz

Die deutschen Biathlon-Herren warten weiter auf den erste Podestplatz im Olympia-Winter. Beim Sprint im österreichischen Hochfilzen wurde Simon Schempp mit einem Fehlschuss Vierter. Die Top drei blieben fehlerfrei, der Sieg ging an den Norweger Joahnnes Thingnes Bö.

Der Überflieger der vergangenen Jahre bekommt in der neuen Biathlon-Saison starke Konkurrenz aus Norwegen. Beim Sprint in Östersund wurde der Franzose Martin Fourcade wieder "nur" Zweiter. Nicht zum ersten Mal musste sich der Gesamtweltcupsieger des Vorjahres den Bö-Brüdern geschlagen geben. Diesmal landete Johannes Thingnes ganz oben auf dem Podest, 12,1 Sekunden vor Fourcade. Dritter wurde 35,4 Sekunden Rückstand auf Bö der Slowene Jakov Fak.

Schempp Vierter

Simon Schempp sorgte als Vierter für sein bisher bestes Einzelergebnis in diesem Winter. Schempp, der 11,2 Sekunden hinter Fak ins Ziel kam, vergab den möglichen Podestplatz durch einen Fehler beim Stehendanschlag. "Ich bin sehr glücklich mit dem Rennen. Stehend habe ich mich zwar sehr schwergetan, aber ich bin nur mit einem Fehler weg", sagte Schempp: "Ich laufe unheimlich gerne hier, die Stimmung ist gigantisch, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit den vielen deutschen Zuschauern.

Peiffer knackt Olympianorm

Zweitbester Deutscher wurde der frühere Weltmeister Arnd Peiffer ohne Schießfehler auf Platz sechs, der gleichzeitig die Olympia-Qualifikation bedeutet. Erik Lesser kam eine Woche nach seinem dritten Platz im Sprint von Östersund mit einem Schießfehler auf Rang acht. Philipp Nawrath lief als Neunter zum bisher besten Weltcupresultat seiner Karriere und knackte die halbe Olympia-Norm.

Weltmeister Doll abgeschlagen

Johannes Kühn wurde mit drei Schießfehlern 24., Weltmeister Benedikt Doll kam nach einem ganz schwachen Auftritt am Schießstand mit fünf Fehlern abgeschlagen als 47. an Im Februar hatte der 27-Jährige in Österreich noch sensationell WM-Gold gewonnen. "Es ist einfach bitter, die Scheißklappen fallen einfach nicht. Es tut weh", sagte Doll.