Biathlon-Weltcup Nur Hildebrand in den Top Ten

Starker Schneefall, wechselnder Wind - es waren keine einfachen Bedingungen in Hochfilzen. Datrja Domratschewa kam damit am besten zurecht und siegte mit 22,10 Sekunden Vorsprung vor Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei und der Österreicherin Dorothea Wierer (+ 30,60 Sekunden).

Dahlmeier 16. mit "Luft nach oben"

Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier kam bei ihrer Rückkehr in den Weltcup und an den Ort ihres WM-Märchens nur auf Rang 16. "Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin. Ich wurde aber von Runde zu Runde besser", sagte die 24-Jährige, die den Weltcup-Auftakt in der Vorwoche in Östersund aufgrund einer Erkältung verpasst hatte: "Ich bin froh, dass ich das erste Rennen geschafft habe. Es ist natürlich noch Luft nach oben."

Herrmann bezahlt Lehrgeld

Denise Herrmann (Oberwiesenthal) musste hingegen nach ihrem Höhenflug vom Weltcup-Auftakt, als sie überraschend im Sprint und in der Verfolgung gesiegt hatte, Lehrgeld bezahlen. Die 28-Jährige, die erst im vergangenen Jahr vom Langlauf zum Biathlon gewechselt war, kam mit den schwierigen Bedingungen nicht zurecht. Sie schoss viermal daneben und landete trotz starker Laufleistung nur auf Platz 28.

"Der Stehendanschlag war eine Katastrophe", sagte Herrmann, fügte aber hinzu: "Der Schneefall hat mich beim Schießen überhaupt nicht irritiert. Es war eher auf der Strecke zäh." Einen Platz vor Herrmann klassierte sich Vanessa Hinz (Schliersee/2) auf Rang 27, Maren Hammerschmidt (Winterberg/4) wurde 33.. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld/2), die die erkrankte Franziska Preuß (Haag) ersetzt hatte, wurde 43.