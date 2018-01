Biathlon-Sprint in Oberhof Deutsche Damen verpassen Podest bei Kuzmina-Sieg

Kein Podestplatz für die deutschen Biathlon-Damen beim Sprint-Heimspiel in Oberhof: Beim Sieg der Slowakin Anastasiya Kuzmina wurde Franziska Hildebrand Vierte, Laura Dahlmeier verpasste mit zwei Schießfehlern die Top Ten.

Gleich zwei Mal musste Dahlmeier auf den schnellen 7,5 Kilometern in die Strafrunde. Schon beim Liegendanschlag patzte die Partenkirchnerin zum ersten Mal. Nach zwei Strafrunden kam sie mit 1:20,3 Minuten Rückstand auf Siegerin Kuzmina als 13. ins Ziel. Kuzmina sicherte sich - mit einem Schießfehler - den Sieg mit einer überragenden Laufleistung. Selbst eine fehlerfreie Dahlmeier wäre an diesem Tag kaum in die Nähe der Slowakin gekommen.

Fast alle Topläuferinnen mit Fehlern am Schießstand

Beste deutsche Biathletin war in Oberhof Franziska Hildebrand, die als Vierte einen Podestplatz nur um 6,9 Sekunden verpasste. Das Top-Quartett - Kuzmina, die Finnin Mäkäräinen auf zwei, die Tschechin Veronika Vitková auf drei und eben Hildebrand - blieb durch die Bank nicht fehlerfrei. Alle vier leisteten sich einen Fehlschuss. Top-Biathletinnen wie Justine Braisaz aus Frankreich (Fünfte) und Darja Domratschewa aus Weißrussland (Siebte) leisteten sich wie Dahlmeier zwei Fehlschüsse. Die beste Läuferin, die ohne Schießfehler ins Ziel kam, war die Schwedin Linn Persson auf Platz acht.

Franziska Preuß kam mit einem Schießfehler 0,8 Sekunden vor Dahlmeier ins Ziel, verpasste aber ebenfalls einen Top-Ten-Rang. Immerhin: Für Preuß bedeutet Rang zwölf die halbe Olympia-Qualifikation. Maren Hammerschmidt (zwei Fehler) verpasste die Top 20, einen Tag zum Vergessen erwischte Denise Herrmann. Mit vier Fehlschüssen kam sie abgeschlagen jenseits der Top 40 ins Ziel, genauso wie Vanessa Hinz (drei Fehlschüsse), die alle Chancen auf eine Topplatzierung in der Verfolgung am Samstag (06.01.17) bereits verspielten.