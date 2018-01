Biathlon in Oberhof Fourcade fehlerfrei zum Sprintsieg

Beim Sprint in Oberhof blieb Martin Fourcade fehlerfrei und holte sich mit einer starken Laufleistung den Sieg vor zwei Norwegern. Arnd Peiffer wurde Zwölfter, Benedikt Doll und Johannes Kühn liefen in die Top 20.

Regen machte die Loipe im thüringischen Oberhof am Freitag 05.01.18 schwergängig. Topfavorit Martin Fourcade blieb beim ersten Schießen fehlerfrei und setzte ein starkes Signal an die Konkurrenz. Simon Schempp startete Liegend dagegen mit zwei Fehlern und musste gleich 300 Extrameter zurücklegen. Auch Mitfavorit Johannes Thingnes Bö schoss schnell, setzte ebenfalls zwei Schüsse daneben, war in der Spur jedoch deutlich schneller unterwegs als Schempp. Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Roman Rees mussten jeweils eine Strafrunde drehen. Nur Johannes Kühn räumte als einziger DSV-Athlet da noch alles ab.

Fourcade bleibt treffsicher

Schempp war auch Stehend nicht treffsicher und erhöhte die Fehlerquote, wie Sprintweltmeister Doll, auf drei. Peiffer auf zwei, wie Kühn und Rees. Fourcade blieb dagegen erneut fehlerfrei, auch Bö traf jetzt alle Scheiben und ging hinter dem Franzosen in die letzte Runde. Im Kampf um die Podestplätze meldete dann allerdings auch noch der spät ins Rennen gestartete Emil Hegle Svendsen seinen Anspruch an. Der Norweger ließ wie Fourcade keine Scheibe stehen, war auf der Strecke am Ende jedoch 8,1 Sekunden langsamer als der Franzose. Teamkollege Bö holte mit 10,2 Sekunden Rückstand noch Rang drei.

Peiffer bester DSV-Athlet

Als bester Deutscher lag Peiffer im Ziel 1:01.9 Minuten hinter Sieger Fourcade auf Rang zwölf. Doll hatte als 17. 1:25.4 Minuten Rückstand, Johannes Kühn (+1:27.3) platzierte sich als 19. hinter seinem Teamkollegen für den Verfolger. Roman Rees zeigte einen guten Wettkampf und sicherte sich als 30. Weltcup-Punkte. Für Simon Schempp war es dagegen ein Rennen zum Vergessen. Der 29-Jährige büßte 1:49.7 Minuten auf die Bestzeit ein und landete nicht in den Top 30.