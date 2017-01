Damen-Staffel in Ruhpolding Sieg dank Nachladern und Dahlmeiers Tempo

Vanessa Hinz aus Schliersee, Maren Hammerschmidt, Franziska Preuß aus Haag und die Partenkirchnerin Laura Dahlmeier haben die Staffel in Ruhpolding gewonnen. Die Damen trafen zwar nicht alle Scheiben, aber schnelle Nachlader brachten sie in die Erfolgsspur.

Im Vergleich zu Pokljuka hatte Bundestrainer Gerald Hönig die "halbe" Mannschaft ausgetauscht. Karolin Horchler und Miriam Gössner schmorten auf der Ersatzbank, Vanessa Hinz und Franziska Preuß rotierten rein. Doch diese Rotation führte die Staffel dank sicherer Nachlader und einer tollen Laufleistung vor rund 12.000 Fans zum Sieg. Platz zwei erreichte die Staffel aus Frankreich, Dritter wurde Norwegen.

"Die Beine brennen. Ich habe mir nur gedacht, gib alles, gib alles. Dann schreien noch die Zuschauer, das beflügelt schon." Laura Dahlmeier

Schnelle Nachlader und Dahlmeiers Endspurt bringen den Erfolg

Vanessa Hinz aus Schliersee ging als Startläuferin auf die sechs Kilometer lange Strecke. Liegend blieb sie fehlerfrei, beim Stehendanschlag musste sie einmal nachladen. Die Winterbergerin Maren Hammerschmidt übernahm auf Rang fünf mit 22,6 Sekunden Rückstand, schoss liegend mit einem schnellen Nachlader und bei der zweiten Einlage ebenso.

Franziska Preuß aus Haag ging von Platz eins aus auf die Strecke. Beim Liegendschießen war sie enorm schnell und sicher, stehend musste sie aber zweimal Nachladen. Die Partenkirchnerin Laura Dahlmeier übernahm deshalb nur als Fünfte, allerdings nur mit rund zehn Sekunden Rückstand. Doch die Oberbayerin zeigte ein sicheres Liegendschießen, benötigte aber beim Stehendschießen einen Nachlader. Den Rückstand durch diesen zusätzlichen Schuss holte sie aber im Laufen wieder heraus. Und am Ende hatte sie die Nase vorne.

Letzter Ruhpoldinger Staffelsieg im Jahr 2014

Die bisher einzige Staffel in diesem Winter in Pokljuka hatte die deutsche Mannschaft gewonnen. Letztmals stand eine deutsche Damen-Staffel nach dem prestigeträchtigen Rennen in der Ruhpoldinger ChiemgauArena vor drei Jahren ganz Oben. Am 8. Januar 2014 setzten sich Franziska Preuß, Evi Sachenbacher-Stehle, Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand durch.