Biathlon-Medientag in Ruhpolding Mit großen Medaillenzielen in die Olympiasaison

Hohe Erwartungen an Laura Dahlmeier und Co.: Nachdem die Winterspiele 2014 von der Doping-Affäre um Evi Sachenbacher-Stehle überschattet wurden und am Ende nur zwei Medaillen erkämpft wurden, sollen es in Pyeongchang im nächsten Jahr gleich fünf werden.

"Fünf Medaillen sind das Ziel", sagte der sportliche Leiter Björn Weisheit am Donnerstag (14.09.17) beim Medientag in Ruhpolding: "Das ist mit dem DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund, Anm.d.Red.) abgesprochen. Wir peilen drei Medaillen in den Teamwettbewerben und zwei in den Einzelwettkämpfen an." Ein durchaus realistisches Ziel. Denn acht Medaillen sammelten die Biathletinnen und Biathleten bei der vergangenen WM in Hochfilzen. In Ruhpolding messen sich die Biathletinnen und Biathleten an diesem Wochenende im zweiten Teil der deutschen Meisterschaften. Am vergangenen Wochenende wurden am Arber bereits die Titelträger in Sprint und Verfolgung gekürt.

Björn Weisheit

Weisheit möchte das deutsche Biathlon-Team in der neuen Saison wieder mit viel Glanz durch die Saison führen. Nach den Winterspielen 2014, bei denen der deutsche Biathlonsport nicht nur wegen des Dopingfalls von Evi Sachenbacher-Stehle laut Weisheit "am Boden lag", ruhen die Hoffnungen in der neuen Saison vor allem auf Fünffach-Weltmeisterin Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Massenstart-Weltmeister Simon Schempp (Uhingen) und Sprint-Champion Benedikt Doll (Breitnau).

Weltcup-Auftakt in Schweden Ende November

Das Trio ist für den Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund vom 26. November bis zum 3. Dezember ebenso gesetzt wie Franziska Preuß (Haag), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee) und Maren Hammerschmidt (Winterberg) bei den Damen sowie Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Erik Lesser (Frankenhain) bei den Herren.

Zudem können sich noch eine Athletin und zwei Athleten beim zweitklassigen IBU-Cup einen Weltcupstartplatz für Östersund sichern. Bei den Herren will sie sportliche Leitung die zweite Garnitur genau checken, um noch einen geeigneten fünften Skijäger für die Winterspiele 2018 zu finden. "Wir möchten die Biathlon-Nation Nummer eins sein. Wir sind für Pyeongchang gerüstet", sagte Weisheit.