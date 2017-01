Finish mit Happy End Schempp und Lesser mit Doppelsieg

"Oh, wie ist das schön", sangen die Biathlonfans im Ziel und schöner hätte es kaum sein können. Zum Abschluss des Weltcups in Altenberg sorgten Simon Schempp und Erik Lesser für einen Doppelsieg, Laura Dahlmeier kehrt mit Rang zwei zurück.

Bei den Männer über 15 KM gingen nach dem letzten Schießen fünf Läufer gemeinsam auf die Schlussrunde. Wieder einmal versuchte sich der Weltcup-Spitzenreiter Martin Foucarde mit einem schnellen Antritt abzusetzen, doch Simon Schempp setzten sich direkt hinter dem Franzosen fest, blieb dran und zog im Finish an ihm vorbei.

Aus dem absehbaren Zweikampf wurde da aber noch einmal ein Dreikampf, denn Erik Lesser, kam immer dichter heran. bis zur Zielgeraden hatte er sich an Foucarde herangearbeitet. Im Ziel war Lesser vorn, wie die Fotoauswertung zeigte. "Ich hätte nie gedacht, dass sich der Fourcade noch abkochen lässt vom kleinen Lesser. Da hat sich das Krafttraining mal gelohnt."

Rund 20.000 Fans in Oberhof waren in purer Ekstase, als Schempp und Lesser den Doppelsieg einfuhren. Für Schempp war es der erste Sieg in diesem Winter.

Dahlmeier kehrt mit Rang zwei zurück

Ein Fehler im ersten Stehendanschlag gab bei den Frauen den Ausschlag zugunsten von Gabriela Koukalovas, die bei allen zwanzig Schüssen traf. Für Laura Dahlmeier, die im Ziel 31,5 Sekunden Rückstand auf Koukalova hatte, war es das erste Rennen 2017. Im Sprint und in der Verfolgung hatte sie freiwillig pausiert, um Kräfte für die WM in einem Monat im österreichischen Hochfilzen zu sammeln. Den dritten Platz im Thüringer Wald belegte Eva Puskarcikova (Tschechien/0).

Einen guten sechsten Platz erlief Franziska Hildebrand, die mit zwei Schießfehlern noch bis zum Ziel um Platz drei kämpfte.