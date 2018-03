Massenstart Herren Doll, Lesser und Peiffer nur knapp am Podest vorbei

Arnd Peiffer ärgerte sich nach dem verschenkten Sieg im Massenstartrennen von Kontiolahti vor allem über die zwei Fehler im letzten Schießen. "Man braucht im Massenstart zum Schluss die Null", so der 30-Jährige. "Wenn man im Massenstart beim letzten Schießen auf der Eins steht und zwei Fehler schießt, ist das nie gut."

Starker Start von Peiffer und Doll

Der Deutsche Skiverband (DSV) war beim Massenstartrennen im finnischen Kontiolahti gleich mit fünf Athleten im 30-köpfigen Starterfeld vertreten. Simon Schempp, Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Erik Lesser räumten beim ersten Schießen gleich alle Scheiben ab und positionierten sich unter den besten Acht, nur Johannes Kühn lies wie der Franzose Martin Fourcade zwei Scheiben stehen und fiel zurück. Das Tempo machte Johannes Thingnes Bö - bis zum zweiten Liegendanschlag, denn da schoss Doll schnell und sicher und übernahm vor dem ebenfalls fehlerfreien Peiffer die Führung. Lesser, Schempp und Bö mussten in die Strafrunde. Kühn traf dieses Mal alle Scheiben und konnte aufholen. Stehend räumte dann Peiffer weiter alles ab und führte das Feld an. Auch Lesser blieb fehlerfrei. Doll musste eine, Schempp zwei und Kühn sogar vier Extrarunden drehen.

Peiffer verliert Führung beim vierten Schießen

Immerhin waren mit Peiffer, Doll und Lesser drei deutsche Biathleten unter den Top sieben. Auch Fourcade war wieder in der Spitzengruppe. Nach dem vierten Schießen übernahm der Franzose die Führung vor dem Russen Anton Shipulin und dem Österreicher Julian Eberhard, weil Peiffer zwei Fahrkarten schoss. Lesser blieb fehlerfrei und ging als Vierter vor Doll (eine Strafrunde) und Peiffer (+2) auf die Strecke. Schempp war nach insgesamt vier Fehlern nicht unter den Besten 15.

Den Sieg holte sich Eberhard dann vor Fourcade und Shipulin. Doll kam als Vierter vor Lesser und Peiffer ins Ziel. Schempp wurde Sechzehnter, Kühn 29..

Nächste Station ist Oslo

Schon am Donnerstag geht es für die Biathleten in Oslo mit den beiden Sprintrennen (ab 12.00 Uhr/ARD und Eurosport) weiter. Am Holmenkollen steigt dann der vorletzte Weltcup des Winters, ehe eine Woche später das Saisonfinale im russiche Tjumen auf dem Programm steht.