Biathlon Eckhoff schnappt Dahlmeier den Sieg weg

Als alles nach einem Sieg für Laura Dahlmeier im Sprintrennen aussah, kam Tiril Eckhoff angeflogen. Die Norwegerin, die in dieser Saison bisher nur enttäuschte, gewann die Weltcup-Generalprobe in Italien eindrucksvoll.

Nein, diese Tiril Eckhoff hatte keiner auf der Rechnung. Die 27-jährige Norwegerin, die vor zwei Jahren Sprint-Weltmeisterin geworden war, tauchte in dieser Saison nie im Spitzenfeld auf. Sie kämpfte um die Form, legte Wettkampfpausen ein und meldete sich nun mit einem Paukenschlag zurück. "Ich war sehr nervös vor dem Rennen und bin sehr glücklich über diese Leistung und vor allem das saubere Schießen. Volle Pulle war das Motto auf der letzten Runde", sagte die glückliche Siegerin im Ersten.

Eckhoff, die Schnellste

Eckhoff war auf der 7,5 km langen Strecke nach einem fehlerfreien Schießen 12 Sekunden schneller als Laura Dahlmeier, die Zweite wurde. Die Bayerin lieferte an ihrem Lieblings-Weltcup-Ort in Antholz ein fast perfektes Rennen ab, glänzte mit zehn Volltreffern und einer optimalen Renneinteilung. Im Ziel hielt sie lange die Führung, am Ende fehlten aber ein paar Sekunden. Als Eckhoff mit der Startnummer 71 ins Ziel kam, musste Dahlmeier ihren Platz an der Sonne räumen. Platz drei ging an die ebenfalls fehlerfreie Veronika Vitkova (Tschechien). Darja Domratschewa, die auf der Strecke noch einen Tick schneller als Eckhoff war, vergab den Sieg mit einem Fehlschuss beim Stehendanschlag und wurde Vierte.

Herrmann peiflschnell - Hildebrand gehen die Körner aus

Am Schießstand überzeugte Franziska Hildebrand, doch in der Höhe von Antholz (1642 Meter) gingen ihr auf dem letzten Kilometer die Puste aus. Sie verlor auf Dahlmeier über 20 Sekunden und wurde am Ende Neunte (+54,2 s). Denise Herrmann musste zwei Mal in die Strafrunde und war dennoch nur zwei Sekunden langsamer als Hildebrand. Die Umsteigerin, die in dieser Saison schon zwei Rennen gewonnen hat und die positive Überraschung im deutschen Team ist, legte auf der perfekt präpierten harten Loipe die dritttschnellste Laufzeit hin. "Die Höhe spürt man deutlich. Man braucht beim Schießen länger bis man sich beruhigt hat. Ich habe mich beim Stehenschießen ganz bei Sinnen gefühlt, umso ärgerlich ist es, dass der eine Schuss recht vorbeigegangen ist", sagte Herrmann in der ARD.

Starkes Trio

Nur 0,5 Sekunden langsamer als Herrmann war Vanessa Hinz. Allerdings musste die Bayerin auch nur einmal in die Strafrunde. "Ich hatte endlich mal wieder ein gutes Rennen", war Hinz zufrieden mit ihrem Auftritt. Das deutsche Trio kann sich am Samstag im Verfolgungsrennen gemeinsam auf die Jagd machen. Maren Hammerschmidt (Winterberg), die das Rennen mit Startnummer eins eröffnet hatte, war mit drei Fehlern ohne Chance auf ein Top-Platzierung. Mit 2:00, 9 Minuten Rückstand landete sie deutlich abgeschlagen auf dem 48. Platz. Auf der Jagd nach der Norm war Franziska Preuß, doch erneut verfehlte sie einen Platz unter den Besten 15.