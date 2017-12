Skijäger in der Arena Dahlmeier peilt zweiten Sieg auf Schalke an

Die deutschen Biathleten wollen bei der World Team Challenge auf Schalke den Vorjahressieg wiederholen. Als frisch gekürte Sportlerin des Jahres geht die Garmisch-Partenkirchnerin Laura Dahlmeier als Favoritin an den Start.

Am Donnerstag (18.00 Uhr/ARD) zieht es Deutschlands Sportlerin des Jahres ins Gelsenkirchener Fußballstadion, obwohl sie mit dieser Sportart wenig am Hut hat. Wo sonst Schalke 04 auf Torejagd geht, peilt Dahlmeier zusammen mit Benedikt Doll bei der World Team Challenge ihren zweiten Sieg an.

"Lieber Schneeball als Fußball!" Laura Dahlmeier

Tannebäume, Kunstschnee und Fan-Gesänge

3.500 Kubikmeter Schnee aus der Neusser Skihalle und 1.350 Tannenbäume sorgen in der Schalker Arena für bestes Biathlon-Feeling. Mehr als 40.000 Zuschauer zaubern eine besondere Stimmung. "Die Atmosphäre auf Schalke ist schon einzigartig. Da ist alles viel kompakter, lauter, intensiver", sagte Dahlmeier.

"Da genügt ein kleiner Funke, dann brodelt der Hexenkessel." Laura Dahlmeier

Konkurrenz aus dem eigenen Team

Im Gegensatz zur Gesamtweltcupsiegerin, die zum vierten Mal in die Gelsenkirchener Loipe geht und 2013 an der Seite von Florian Graf aus Eppenschlag auch gewann, betritt Teampartner Doll Neuland. Große Konkurrenz bekommen die beiden aber aus dem eigenen Lager. Bereits zum vierten Mal treten Erik Lesser und Franziska Hildebrand gemeinsam im Team an.

Vier oder fünf Runden über 1,3 Kilometer

Insgesamt gehen beim Nationen-Wettkampf zehn Teams mit jeweils einer Biathletin und einem Biathleten an den Start, zunächst im Massenstart, dann in der Verfolgung. Die Damen laufen zweimal vier Runden auf der 1,3 Kilometer langen Loipe, die Herren müssen jeweils fünf Runden absolvieren.