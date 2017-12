Skijäger in der Arena Dahlmeier überraschend nicht dabei

Ab 18.00 Uhr zieht es Deutschlands Biathleten ins Gelsenkirchener Fußballstadion, obwohl sie mit dieser Sportart wenig am Hut haben. Wo sonst Schalke 04 auf Torejagd geht, peilen sie bei der World Team Challenge ihren zweiten Sieg an. 3.500 Kubikmeter Schnee aus der Neusser Skihalle und 1.350 Tannenbäume sorgen in der Schalker Arena für bestes Biathlon-Feeling. Mehr als 40.000 Zuschauer zaubern eine besondere Stimmung. "Die Atmosphäre auf Schalke ist schon einzigartig. Da ist alles viel kompakter, lauter, intensiver", sagte Dahlmeier. Die ist nun aber doch nicht dabei.

"Sie hat einen Infekt, den sie schon seit der Woche nach dem Weltcup in Frankreich nicht so richtig los wird. Bis gestern früh war sie noch der Meinung, sie wird es probieren. Aber dann hat sie festgestellt, dass es keinen Sinn macht." Bundestrainer Gerald Hönig

Weitere Aufälle auch bei anderen Nationen

Neben der deutschen Top-Biathletin fallen auch Simon Eder und Jakov Fak aus. Für Dahlmeier wurde Nadine Horchler für das Team Deutschland 1 nachnominiert. Julian Eberhard (Team Österreich) sowie Michael Rösch (Zwei-Nationen-Team Ukraine/Belgien) ersetzen die beiden weiteren Erkrankten. Horchler geht gemeinsam mit Benedikt Doll an den Start. Julian Eberhard wird nun gemeinsam mit Lisa Theresa Hauser das österreichische Duo bilden und Michael Rösch startet für Belgien mit der Ukrainerin Yulia Dzhima als Zwei-Nationen-Team beim Biathlon auf Schalke. Bereits zum vierten Mal treten Erik Lesser und Franziska Hildebrand gemeinsam als zweites deutsches Team auf Schalke an.

"Das ist wirklich sehr schade für Laura, denn sie hatte sich sehr gefreut bei uns an den Start zu gehen und wollte hier natürlich mit einem Sieg an ihre zuletzt sehr starken Leistungen anknüpfen. Wir wünschen Laura nur das Beste und hoffen, dass Sie schnell wieder gesund wird." WTC-Chef-Organisator Herbert Fritzenwenger

Vier oder fünf Runden über 1,3 Kilometer

Insgesamt gehen beim Nationen-Wettkampf zehn Teams mit jeweils einer Biathletin und einem Biathleten an den Start, zunächst im Massenstart, dann in der Verfolgung. Die Damen laufen zweimal vier Runden auf der 1,3 Kilometer langen Loipe, die Herren müssen jeweils fünf Runden absolvieren.