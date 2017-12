Auftakt der 66. Vierschanzentournee Vieles spricht für Topfavorit Richard Freitag

Heute Nachmittag gilt's: Dann beginnt in Oberstdorf die 66. Vierschanzentournee. Der Topfavorit ist nach vielen Jahren mal wieder ein Deutscher. Richard Freitag, gestern Sieger in der Quali, stapelt aber tief. Noch.

2002 gewann letztmals ein DSV-Adler die prestigeträchtige Tournee: Sven Hannawald. 15 Jahre später ruhen die Hoffnungen erneut auf einem Sachsen: Richard Freitag. Der 26-Jährige ist im selben Krankenhaus geboren wie Hannawald. Außerdem trägt er ein Bärtchen wie der viermalige Tourneesieger Jens Weißflog. Ein gutes Omen?

Konkurrenz hat Respekt

Spätestens nach dem Sieg in der Quali gestern ist der im Weltcup führende Freitag der Topfavorit bei der Tournee. Er genießt diese Rolle, stapelt aber tief: "Ich kann mich auf jeden Fall gut auf diese Rolle einstellen und bin guter Dinge." Die Qualifikation will er aber nicht so hoch hängen: "Dafür war es einfach zu windig."

Kraft: "Es braucht zwei Raketen"

Das Wetter macht Freitag in diesem Winter aber - anders als seinen Konkurrenten - scheinbar nichts aus. Das weiß auch die einzig verbliebene Tourneehoffnung der Österreicher, Stefan Kraft: "Um zu gewinnen, braucht's zwei Raketen, das ist klar. Aber wenn er einen Fehler macht, dann sind wir da."

Die deutschen K.o.-Duelle im Überblick

Richard Freitag (Aue/1) - Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada/50)

Karl Geiger (Oberstdorf/4) - Andreas Wank (Hinterzarten/47)

Stephan Leyhe (Willingen/8) - Vojtech Stursa (Tschechien/43)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/10) - Cestmir Kozisek (Tschechien/41)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/14) - Eetu Nousiainen (Finnland/37)

David Siegel (Baiersbronn/16) - Gregor Schlierenzauer (Österreich/35)

Pius Paschke (Kiefersfelden/30) - Anders Fannemel (Norwegen/21)

Constantin Schmid (Oberaufdorf/44) - Peter Prevc (Slowenien/7)

Martin Hamann (Gmünd-Dürnbach/48) - Stefan Kraft (Österreich/3)