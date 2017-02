Alpine Ski-WM startet mit Überraschung Super-G-Gold für Österreicherin Schmidhofer

Noch nie stand sie in einem Weltcup-Super-G ganz oben auf dem Podest, ausgerechnet in St. Moritz platzte der Knoten: Die Österreicherin Nicole Schmidhofer gewann das erste WM-Rennen. Viktoria Rebensburg wurde undankbare Vierte.

Nicole Schmidhofer, zweifache Junioren-Weltmeisterin von 2007, fuhr zehn Jahre nach ihren Titelgewinnen zum ersten Mal zu Gold bei den "Großen". Kaum einer hatte die Österreicherin auf dem Zettel der Mitfavoritinnen. Seit zehn Jaren fährt sie im Weltcup, erst zwei Mal - Zweite beim Super-G 2013 und Dritte der Abfahrt 2014 in Cortina d'Ampezzo - stand sie überhaupt auf einem Podest. Ihr bisher bestes Ergebnis bei einer WM war bisher Platz vier in der Abfahrt in Vail vor zwei Jahren.

Rebensburg verpasst eine Medaille

Platz zwei sicherte sich die Liechtensteinerin Tina Weirather (0,33 Sekunden Rückstand) vor Topfavoritin Lara Gut aus der Schweiz (+0,36). Einen bitteren WM-Auftakt auf der "Engiadina" erlebte Viktoria Rebensburg. Die Kreutherin, mit Startnummer 13 lange auf Bestzeitkurs unterwegs, baute im Schlussdrittel zwei kleine Fehler ein. Als Vierte mit 53 Hundertsteln Rückstand verpasste sie einen Podestplatz um 17 Hundertstel. Die zweite Läuferin des Deutschen Skiverbands DSV, die 20-jährige Kira Wiedle aus Starnberg, kam bei ihrem WM-Debüt abgeschlagen mit 3,37 Sekunden Rückstand ins Ziel.

"Das tut weh, aber die WM hat ja gerade erst angefangen. Ich habe gezeigt, dass ich gut in Form bin und voll dabei, irgendwann kommt das Glück zurück, ich werde auf alle Fälle meinen Teil dazu beitragen und hart dafür arbeiten." Viktoria Rebensburg nach Platz vier im Ziel

Vonn und Veith scheiden aus

Nicht ins Ziel kam Ski-Superstar Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin präsentiert sich seit ihrem Comeback mit schwankenden Leistungen. In St. Moritz fuhr sie im ersten Rennen sehr verhalten und schied nach einem Fahrfehler aus. Auch Olympiasiegerin Anna Veith, die ebenfalls nach einer Verletzung den Anschluss sucht, kam nicht ins Ziel.