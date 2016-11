Eiskunstlaufen Aljona Savchenko am Innenband verletzt

Die fünfmalige Paarlauf-Weltmeisterin Aljona Savchenko hat sich am Wochenende beim Grand Prix in Paris eine Verletzung am Knöchel zugezogen. Wie schwer die Verletzung ist und wie lange die 32-Jährige ausfällt, ist noch offen.