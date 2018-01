Wintersport kurios Abfahrer Svindal leiht sich Ski vom Moderator

Der Abfahrer hatte vor seinem Interview mit dem norwegischen Fernsehen nicht wie üblich einen kommerziellen Ski seines Ausrüsters parat. Als er die Ski Schmelzers entdeckte, fragte der Norweger höflich: "Darf ich die ausleihen?"

Interview im improvisierten Zielbereich

Grund für die Aktion war auch der etwas improvisierte Zielbereich in Kitzbühel. Die Trainingsstrecke endete wegen des warmen Wetters bereits auf dem Oberhausberg. Auch deshalb hatte der Skistar bei seinem Interview keine passenden Ski parat, um dadurch auch seinen Sponsor vorzuzeigen. "Von allen Firmen gibt es niemanden, der so viel Geld in den Skisport investiert, wie die Skifirmen." Deswegen sei es ihm wichtig, dass sein Ausrüster in Interviews gut zu sehen ist - notfalls auch improvisiert und mit einem nicht ganz aktuellen Modell. Und genau das hatte der TV-Moderator parat.