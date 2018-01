Vierschanzentournee in Bischofshofen Richard Freitag steigt nach Verletzung aus

Nun ging es doch schneller als gedacht: Skispringer Richard Freitag (Aue) geht heute bei der Qualifikation in Bischofshofen nicht an den Start und steigt nach seinem Sturz in Innsbruck aus der Vierschanzentournee aus.

Der Führende im Gesamtweltcup wird zum abschließenden Wettbewerb in Bischofshofen am Samstag wegen schmerzhafter Hüftprellungen nicht mehr antreten. Diese Entscheidung bestätigte der 26-Jährige nach einer weiteren Untersuchung am Freitag. Freitag war am Donnerstag in Innsbruck bei der Landung seines Sprungs auf 130 Meter im ersten Durchgang gestürzt und anschließend wegen Schmerzen in der Hüfte nicht mehr zum zweiten Durchgang angetreten. Damit war auch seine Chance auf den Tournee-Gesamtsieg geplatzt.

Physiotherapie statt Tourneefinale

"Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich", teilte Freitag nach Rücksprache mit dem Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller mit. "Ich kann weder in die Anfahrtshocke gehen noch dynamisch einen Sprung auslösen. Daher befolge ich die Empfehlung unseres Teamarztes und lege erst mal eine Pause ein." Zunächst wird er zur Physiotherapie in seine neue Heimat Oberstdorf reisen, ein Start beim Weltcup in Kulm am 12. Januar erscheint möglich.

Dabei hatte Dorfmüller nach den ersten Untersuchungen am Donnerstagabend noch Optimismus versprüht und gesagt: "Der Ritschi ist ein harter Kämpfer, hat eine sehr gute Athletik. Ich lasse mich mal überraschen. Ich denke, wenn er eine Chance hat, wird er es auf jeden Fall probieren."