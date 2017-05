"Denkmal" Eiskanal Der Sport sorgt sich um die Zukunft

Er ist ein lebendes Denkmal – der Eiskanal in Augsburg. Letzte Woche hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege festgestellt, dass er auf die Denkmalliste gehört. Auf der einen Seite ist das eine Würdigung, auf der anderen Seite sorgt dies aber auch für Bedenken: "Wir befürchten, dass wir durch den Denkmalschutz und die Einschränkungen, die damit einhergehen, in der sportlichen Entwicklung gehemmt werden", sagt Hans-Peter Pleitner, Vorsitzender der "Eiskanal Allianz".

Sport muss Gehör finden

Zu verhindern ist der Status als Denkmal wohl nicht mehr. Auch nicht, dass sich Augsburg mit seiner Wasserwirtschaft – inklusive Eiskanal - als UNESCO Weltkulturerbe bewirbt. Also fordert der Sport einen Sitz mit Stimme in der Kommission, die diesen Prozess begleitet. Dazu Pleitner: "Durch die Besonderheit dieser Anlage , die ja eine Sportanlage ist und auch bleiben soll, muss natürlich auch unsere Position dort Gehör finden."

Modernisierung ist "kein Problem"

In den nächsten Monaten sollen zwei Dinge geschehen: Augsburg will sich für die Kanuslalom-WM 2022 bewerben. Und: Es soll ein Masterplan erstellt werden, in wieweit die Gebäude am Eiskanal dafür modernisiert werden müssen. Denn die Strecke – die passt! "Die will keiner abreißen, die will keiner begradigen", sagt Augsburgs Sportreferent Dirk Wurm. "Die Strecke wird die nächsten 25 Jahre so bleiben, wie sie ist. Denn sie ist einzigartig. Wir wollen sie nur modernisieren, und damit hat das Landesdenkmalamt überhaupt kein Problem."