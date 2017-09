Deutsche Kanuslalom-Meisterschaften Wildwasser-Topsport im Herzen von München

Nach mehr als einem halben Jahrhundert findet die deutschen Meisterschaften im Kanuslalom nicht auf dem Augsburger Eiskanal, sondern auf der Floßlände in München statt. Am Start sind zahlreiche Olympioniken.

Die Meisterschaften finden von Freitag (14.09.17) bis Sonntag statt, erstmals seit 1958 wieder mitten in München. "Der Deutsche Kanuverband hat sich für München entschieden, um in einer Großstadt für ein ganz breites Publikum diesen tollen Kanusport erlebbar zu machen", sagt Heike Bubenzer, die Abteilungsleiterin für Kanusport beim MTV München.

Weltspitze am Start

Mehr als Hundert Kanusportler treten an. Auf der Starterliste stehen auch die erfolgreichen Augsburger Olympioniken Alexander Grimm (2008 Olympiasieger), Hannes Aigner (Bronze 2012) und Sideris Tasiadis (Silber 2012). Ausgetragen wird die Deutsche Meisterschaft in den Disziplinen Kajak Einer und Canadier Einer, sowohl für die Damen als auch für die Herren. Im Zweierteam geht es im Canadier in einem Mixed-Wettbewerb sowie einem Lauf für die Herren um den Titel. In den Einzeldisziplinen werden zwei Qualifikationsläufe, ein Halbfinale und ein Finale gefahren.

Zwei Wasserwalzen als große Herausforderung

Gestartet wird am Flößerdenkmal mit einem Sturz in die Bootsrutsche zum sogenannten Sauloch. Nachdem die Boote durch die Slalomtore und vorbei an der Theo-Bock-Walze sowie der Rennerwalze gesteuert wurden, erreichen sie hinter der Weiglwalze das Ziel.

Stark eingeschränkte Wettkampfmöglichkeiten

Nur von Mai bis Mitte September leitet die Stadt München auf dieser Wildwasserstrecke überhaupt Wasser vom Isarkanal ein. Für ambitionierte Paddler gibt es sogar nur an zwei Wochen im Jahr ausreichend Wasser, da die Stadt die Wassermenge in den letzten Jahren immer weiter gedrosselt hat, so dass ein regulärer Trainings- oder gar Wettkampfbetrieb nur noch mit Einschränkungen möglich ist.