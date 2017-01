Kleine Halle Ausnahmegenehmigung für Herrsching verlängert

Trotz ihrer eigentlich zu kleinen Hallen dürfen sich neben dem TSV Herrsching zwei weitere Volleyball-Vereine auch in der nächsten Saison Hoffnungen auf die Bundesliga-Lizenz machen.

Dem TSV Herrsching und der SVG Lüneburg bei den Männern sowie den Ladies in Black Aachen wurden Verlängerungen ihrer Ausnahmegenehmigungen in Aussicht gestellt, wie der Vorstand der Volleyball Bundesliga (VBL) am Donnerstag bekanntgab.

"Wir geben den Vereinen frühzeitig die notwendige Planungssicherheit für die kommende Spielzeit", sagte VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung. Die Hallen der drei Teams entsprechen nicht den Anforderungen der VBL, etwa weil sie zu niedrig sind oder zu wenig Zuschauern Platz bieten. Die Voraussetzung dafür, dennoch weiter in den Arenen spielen zu dürfen, ist, dass die betroffenen Clubs der Liga "eine belastbare Planung für einen Hallenneubau oder -umbau vorlegen", hieß es.

In Playoff-Spielen oder im Halbfinale des DVV-Pokals darf in den kleinen Hallen aber weiterhin nicht gespielt werden. Das hatte vor dem Jahreswechsel beim Match von Herrsching gegen die Berlin Volleys zu einer Verlegung des Heimrechts und viel Missstimmung geführt.