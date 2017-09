Volleyball-Europameisterschaft Deutschland gewinnt die Silbermedaille

Wieder fünf Sätze wie im Halbfinale - doch diesmal blieb die Sensation aus: Die deutschen Volleyball-Herren haben das EM-Finale im polnischen Krakau 2:3 gegen Russland verloren. Mit Silber gab's aber die erste EM-Medaille in der Geschichte überhaupt.

Im Finale von Krakau verlangten Deutschlands Schmetterkünstler dem haushohen Topfavoriten Russland, aktuell Weltranglisten-Vierter, alles ab. Am Ende reichte es nicht ganz. Die Russen hatten bis zum Finale nicht einmal einen Satz abgegeben, gegen Deutschland gleich zwei. 2:3 (19:25, 25:20, 22:25, 25:17, 13:15) endete das furiose Spiel in der Krakauer Tauron Arena aus deutscher Sicht. "Die Silbermedaille ist ein historischer Erfolg, wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht. Dass wir uns so durchgesetzt haben, ist unglaublich und der Hammer", Christian Dünnes, Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV).

Am Ende trotzdem etwas unglücklich: Denn Leistungsunterschiede zwischen den Teams waren kaum festzustellen. Beide Mannschaften hatten starke Phasen, beide Mannschaften hatten kurze Durchhänger. Im entscheidenden fünften Satz hatte Russland dann das Glück auf seiner Seite.

Vierte Medaille

Die Silbermedaille ist aber mehr als nur ein Trostpreis. Noch nie hat ein deutsches Volleyball-Herrenteam überhaupt eine Medaille bei einer Europameisterschaft gewonnen. Überhaupt ist es erst die vierte Medaille in einem internationalen Turnier für ein deutsches Team nach WM-Gold der DDR 1970, Olympia-Silber der DDR 1972 und WM-Bronze 2014.

Bronze sicherte sich in einem weiteren Krimi Serbien durch ein 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12) gegen Belgien um den früheren deutschen Nationaltrainer Vital Heynen.