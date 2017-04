Volleyball in Unterhaching Neuer Aufschlag für die Bundesliga

Der vierfache DVV-Pokalsieger und ehemalige Champions League Teilnehmer TSV Unterhaching will zurück in die 1. Volleyball Bundesliga. Die Verantwortlichen haben für die Saison 2017/18 den Lizenzantrag gestellt.

14 Jahre lang war Unterhaching eine Topadresse im Männer-Volleyball. Nach dem Aufstieg im Jahr 2000 wurden die Oberbayern je dreimal Pokalsieger und deutscher Vizemeister, spielten Europapokal und Champions League – bis zum Sommer 2014. Als sich Hauptsponsor Generali zurückzog, konnten die Hachinger die finanzielle Lücke nicht schließen. Der Rückzug aus der Bundesliga war unvermeidbar.

"Wir sind jetzt wieder in der Lage, in einem gesunden Rahmen Erstliga-Volleyball zu präsentieren. Genauere Details werden wir Ende April nach Rücksprache mit dem VBL-Vorstand bekannt geben", sagte Josef Köck, Mitglied des Unterhachinger Managementboards. Die Gebühr für die Beantragung der Lizenz ist bereits beim Verband eingegangen. Bis Ende April werden die Kriterien der Vergaberichtlinien geprüft. Sind die eingereichten Konzepte für den Vorstand der Volleyball Bundesliga stimmig, durchläuft der Antragsteller nachfolgend noch das wirtschaftliche Lizenzierungsverfahren.

"Die Verantwortlichen bringen eine Menge Erfahrung mit. Unterhaching ist ein Standort mit großer Volleyballtradition." Klaus-Peter Jung, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga

Zukunftsaussichten

Möglicherweise sind die Hachinger dann kommende Saison in der ersten und der zweiten Bundesliga vertreten. Die aktuell erste Mannschaft steht vor dem Aufstieg in Liga zwei, vor dem letzten Saisonspiel am kommenden Wochenende sind sie Tabellenführer. Auch für die zweite Liga hat der TSV den Antrag fristgerecht beim Verband eingereicht.

Für die erste Liga würde wohl ein weitgehend neuer Kader zusammengestellt. Und der kostet. Ein Jahresetat von unter einer halben Million Euro macht wenig Sinn, heißt es bei der deutschen Volleyball-Liga in Berlin. Deutsche Spitzenclubs arbeiten mit rund Zwei bis drei Millionen pro Jahr.

Zurück zu alten Glanz

Im Jahr 2014 hatte sich das Team nach dem Rückzug des Hauptsponsors aus der Bundesliga verabschieden müssen. Die Erfolge schienen Vergangenheit zu sein: Die Volleyballmannschaft holte sich von 2009 – 2011 drei mal in Folge den DVV Pokal, wurde im Zeitraum von 2009 – 2012 drei mal deutscher Vizemeister und nahm ab der Saison 2010/2011 drei Mal in der CEV Champions League.