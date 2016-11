Reform Spitzensportförderung Bayerischer Volleyball kämpft um ihre Zukunft

Noch mehr Gold, Silber, Bronze - dafür wird der Spitzensport reformiert. Nach dem Prinzip: weniger - damit es mehr wird - sollen unter anderem die Bundesstützpunkte von jetzt 204 auf 163 reduziert werden. Dort gibt es dann mehr Konzentration und mehr Konkurrenzkampf. So weit die Theorie, doch in der Praxis muss man das differenzierter sehen, sagt Klaus Pohlen, der Leiter des Olympiastützpunkt Bayern. "Das Problem an so einer Strukturreform ist, die wird immer auf dem Papier, da gehn sie einfach drüber. Man muss sich aber deutlicher anschaun, in den einzelnen Bereichen, muss ich überall die Anzahl reduzieren?"

Im Volleyball zum Beispiel - dort steht der Bundestützpunkt VCO Kempfenhausen/München auf der roten Liste. Wie er dort hin gelangt ist, weiß keiner so genau. Heinrich Schüppert, der bei Bayerischen Volleyballverband für das Projekt zuständig ist, hofft immer noch auf ein Missverständnis. "Es ist rational nicht zu begreifen. Es ist höchstens historisch zu begreifen, weil hier einige Fehlinterpretationen, Fehlinformationen zustande gekommen sind, die sich jetzt hier auswirken", so Schüppert.

Volleyball Bundesstützpunkt München steht vor dem Aus

Denn all das was der DOSB mit seiner Reform erreichen will, ist VCO Kempfenhausen/München bereits realisiert. Hier wurden alle Kräfte gebündelt. Der Bundesstützpunkt, der bislang seinen Sitz bei schwierigen Bedingungen in Kempfenhausen am Starnberger See hatte, ist nach nach München umgezogen. Dort hat der Freistaat am neu gebauten Gymnasium München-Nord, das als "Eliteschule des Sports" gefördert wird, bereits drei Millionen Euro extra locker gemacht. Für die Volleyball wurde damit das Hallendach auf den Bundesligastandard von 10 Meter erhöht.

Das sportliche Konzept wurde in enger Abstimmung vom Volleyballverband, Olympiastützpunkt und Schulleitung erarbeitet. Perfekte Bedingungen und trotzdem soll der Bundesstützpunkt geschlossen werden. Was das bedeutet, sagt Klaus Pohlen. "Wenn sie dort das Prädikat verlieren, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Mittel, die sie vom Freistaat bekommen." Und das hat im Beispiel Kempfenhausen/München "gravierende Auswirkungen. Es würden definitiv Mittel für den bayerischen Volleyballverband verloren gehen." Dabei geht es um einen Betrag, mit dem aktuell zwei Trainer bezahlt werden, die mit den Auswahl-Schülern vor- und nachmittags trainieren.

Volleyball-Modell hat Vorbildcharakter

Das Modell der Volleyball hat Vorbild-Charakter. Dort wird der Landes-Nachwuchs an den Stützpunkten zusammen gezogen und gleichzeitig wird den Jugendlichen schon früh Spielpraxis im Männerbereich ermöglicht. Sie können dort bereits in einem Ligabereich spielen, "die normalerweise in diesem Alter diesen Sportlern nicht zugänglich wären. Weil sie einfach zu jung sind, körperlich gar nicht in der Lage wären, einen Stammplatz in einer solchen Mannschaft in der zweiten oder dritten Liga zu bekommen", erklärt Klaus Pohlen. Im Handball oder Basketball schmoren die Talente dagegen oft auf der Ersatzbank.

Aktuell aber ist gerade eine Sportart wie Volleyball auf Förderungen angewiesen, sagt Heinrich Schüppert. Die Stukturen in der bundesliga sind noch nicht so professionell, dass die Vereine slebst die Nachwuchsförderung leisten könnten. Die Bundesstützpunkte sind für den Deutschen Volleyballverband also die wichtigsten Nachwuchszentren. Der DVV will dafür kämpfen, dass alle Stützpunkte erhalten bleiben. Ob er das erfolgreiche Konzept aber weiter umsetzten darf, das entscheiden am Ende andere.