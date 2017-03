Saisonabschluss des TSV Herrsching "Geilster Club Der Welt" feiert trotz Niederlage

Es war das erste Volleyball-Bundesligaspiel, das im Ausland ausgetragen wurde: Der TSV Herrsching lud zum Playoff-Viertelfinale gegen die United Volleys Rhein-Main nach Innsbruck ein. Der Grund: Die Nikolaushalle in Herrsching ist für die Playoffs zu klein und nicht zugelassen. Der selbsternannte "Geilste Club Der Welt" wollte allerdings nicht auf sein Heimrecht verzichten, packte also sein Equipment ein und trug das Spiel in Österreich aus.

"In München gab es für uns keine Möglichkeit auszuweichen und da wir eine gute Freundschaft zu Innsbruck pflegen, war dies die nächste und beste Möglichkeit, die auch gelungen ist." André Bugl, Marketing- und PR-Leiter GCDW Herrsching

Knapp 300 Fans folgten dem Klub und seinem extrovertierten Stadionsprecher "König Max vom Ammersee" nach Tirol, um dort für die richtige Heimspielatmosphäre zu sorgen. Sportlich allerdings hatten die Herrschinger nahezu keine Chance gegen die starken Frankfurter, die einen mehr als drei Mal so großen Etat wie der Klub vom Ammersee haben. Die United Volleys, in der Bundesliga auf Platz drei, gewannen mit 3:0 und ziehen damit ins Halbfinale ein.

Trotz Niederlage positive Bilanz

Das Saisonfazit fällt nach der Niederlage trotzdem positiv aus. Mit Platz sechs in der Liga, dem Pokal-Halbfinale und dem Playoff-Viertelfinale hat der TSV Herrsching mehr erreicht, als in den Jahren zuvor. 2016/17 war die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte! Doch das Problem der zu kleinen Halle in Herrsching bleibt, eine Lösung muss in den nächsten Jahren gefunden werden, wenn der Verein auch in Zukunft für Partystimmung in der Bundesliga sorgen will.