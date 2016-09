Sie haben Spaß an ihrem Sport und ein gemeinsames Ziel - die WM 2017 in der Sierra Nevada. Lukas Joas, Florian Preuss, Sebi Geiber, Kea Kühnel und Sabrina Cakmakli wollen sich qualifizieren und unbedingt ein Ticket sichern. [mehr - BR Fernsehen | zum Video: Freeski-Nationalteam - Großes Ziel - die WM in Spanien ]