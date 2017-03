Bayerischer Tischtennis-Aufsteiger Bad Königshofen Meister der 2. Bundesliga Süd

Dank eines glatten 6:0-Erfolges im Frankenderby beim TV 1879 Hilpoltstein ist der Aufstieg bereits jetzt unter Dach und Fach gebracht. Groß gefeiert werden soll allerdings mit den eigenen Fans erst nach dem letzten Heimmatch am Sonntag (2. April) gegen den TTC Fortuna Passau.

Jungnationalspieler Ergebnis hervorragender Jugendarbeit

Das Rückgrat des Erfolgs ist die herausragende Jugendarbeit. So ist der 20-jährige Kilian Ort, der Sohn von Abteilungsleiter Josef Ort, bereits Jungnationalspieler. Bundestrainer Jörg Roßkopf riet ihm dringend, in der kommenden Saison erstklassig zu spielen. Mit Christoph Schüller steht bereits ein zweites Talent aus dem eigenen Nachwuchs auf dem Sprung. Die Tischtennisabteilung des TSV hat zudem auch eine starke zweite Mannschaft. Die wurde nach einem 9:2 in Untersiemau vorzeitig Meister der Landesliga Nord-West und steigt in die Bayernliga Nord auf.

Zuschauer bereit für die erste Liga

In Sachen Zuschauerschnitt ist Bad Königshofen schon jetzt Spitze. Mehr als 400 Fans kommen im Schnitt zu den Heimspielen, in Deutschland kommen derzeit nur bei Borussia Düsseldorf mehr. In der nächsten Saison wird Bad Königshofen voraussichtlich das mit Abstand jüngste Bundesliga-Team stellen. Das lässt sich der TSV einiges kosten: Alleine die Erstliga-Lizenz kostet 20.000 Euro.