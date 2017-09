Tischtennis-EM Deutsche Mannschaften vorzeitig im Viertelfinale

Im zweiten Gruppenspiel besiegte Vize-Europameister Deutschland bei den Herren Kroatien 3:0 und hat damit schon vor dem abschließenden Match am Donnerstagabend (19.00 Uhr) gegen Weißrussland das Ticket für das Viertelfinale am Freitag sicher. Zum Auftakt am Mittwoch hatte die Auswahl von Bundestrainer Jörg Roßkopf 3:0 gegen Spanien gewonnen - ebenfalls ohne EM-Rekordchampion Boll (Düsseldorf), der angesichts seines vollen Terminplans erst am Dienstag angereist war. Nach zuletzt zwei Final-Niederlagen in Folge will das Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) im dritten Anlauf den siebten EM-Titel perfekt machen.

DTTB-Frauen bezwingen Schweden

Han Ying

Zuvor waren bereits die deutschen Frauen erfolgreich ins Turnier gestartet. In einem hart umkämpften Auftaktspiel bezwangen die Titelverteidigerinnen Mitfavorit Schweden mit 3:1. Nach dem Auftaktsieg konnten sich die Damen auch gegen Ungarn durchsetzen und vorzeitig fürs Viertelfinale qualifizieren.

Jagd auf einen neuen Rekord

Beide DTTB-Teams gelten bei den Titelkämpfen als hohe Favoriten auf Gold. Ein gleichzeitiger EM-Triumph gelang den deutschen Mannschaften in der 59-jährigen Turnierhistorie bislang nur 2013 in Österreich. Die DTTB-Damen würden im Erfolgsfall den Rekord der Niederlande von vier EM-Titeln nacheinander einstellen.