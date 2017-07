3. Runde beim Turnier in Wimbledon Kerber und Zverev stehen im Achtelfinale

Nach einem Kraftakt über drei Sätze und einer beeindruckenden Aufholjagd ist Angélique Kerber in Wimbledon ins Achtelfinale eingezogen. Bei den Herren schaffte Alexander Zverev erstmals den Sprung unter die besten 16.

Alexander Zverev (20) steht nach dem souveränen 6:4, 6:4, 6:2 gegen den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner erstmals in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier in der zweiten Woche. Der Weltranglistenzwölfte aus Hamburg gewann sein Drittrundenmatch in Wimbledon im Schnelldurchgang nach nur 1:33 Stunden und bleibt damit ohne Satzverlust.

Am Montag trifft der jüngere der beiden Zverev-Brüder im Achtelfinale auf Vorjahresfinalist Milos Raonic. Gegen den Aufschlagriesen aus Kanada hatte Zverev das bisher einzige Duell auf dem Weg zu seinem ersten Masters-Titel in Rom im Mai gewonnen.

Zuvor hatte sich Angélique Kerber gegen die US-Amerikanerin Shelby Rogers 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 durchgesetzt und damit als einzige deutsche Tennisspielerin die Runde der besten 16 erreicht. Die 29 Jahre alte Weltranglisten-Erste aus Kiel drehte die Partie nach einem 0:1-Satzrückstand und einem Zwischenstand von 2:4, 0:30 im zweiten Durchgang und verwandelte nach 2:17 Stunden ihren zweiten Matchball.

Mischa Zverev könnte als dritter deutscher Tennisprofi das Achtelfinale erreichen. Sein Gegner in Runde drei heißt allerdings Roger Federer.

Partien mit deutscher Beteiligung

Damen, 3. Runde

Angelique Kerber (Kiel) - Shelby Rogers (USA) 4:6, 7:6, 6:4



Herren, 3. Runde

Alexander Zverev (Hamburg) - Sebastian Ofner (Österreich) 6:4, 6:4, 6:2

Mischa Zverev (Hamburg) - Roger Federer (Schweiz)