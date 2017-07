Wimbledon-Achtelfinale Nach Kerber verliert auch Zverev

Für Angélique Kerber und Alexander Zverev war in Wimbledon bereits im Achtelfinale Schluss. Besonders hart traf es die Nummer eins, sie wird die Spitzenposition in der Weltrangliste verlieren.

Alexander Zverev scheiterte am Vorjahresfinalisten Milos Raonic aus Kanada. Der 20 Jahre alte Hamburger verlor bei seinem Achtelfinaldebüt bei einem der vier Grand-Slam-Turniere mit 6:4, 5:7, 6:4, 5:7, 1:6. Zverev zeigte zwar lange eine starke Leistung, musste sich aber nach 3:23 Stunden geschlagen geben. Raonic trifft jetzt auf den siebenmaligen Turniersieger Roger Federer.

Auch bei den Damen keine Deutsche mehr dabei

Die Vorjahresfinalistin aus Kiel verlor gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza trotz ihres besten Auftritts seit Monaten in 2:20 Stunden mit 6:4, 4:6 und 4:6. Damit erlebte Kerber einen weiteren Rückschlag in ihrer bislang so enttäuschenden Saison.

Kerber brachte Muguruza an den Rand einer Niederlage

In einem hochklassigen Achtelfinale über 2:20 Stunden fehlten der Kielerin nur wenige Punkte zum bislang größten Saisonsieg. Sie brachte die frühere Finalistin aus Spanien, die bis dato im Turnierverlauf keinen Satz abgegeben hatte, an den Rand der Niederlage. Für den Sieg reichte es aber nicht.

Absturz von Rang eins auf drei in der Weltrangliste

Vor sechs Wochen war Kerber bei den French Open in der ersten Runde ausgeschieden, bei den Australian Open Anfang des Jahres als Titelverteidigerin im Achtelfinale. Nach dem Wimbledon-Aus wird sie als Nummer eins entweder von der Rumänin Simona Halep oder Karolina Pliskova aus Tschechien abgelöst werden. Kerber wird dann nach insgesamt 34 Wochen an der Spitze nur noch auf Platz drei der Tenniswelt geführt werden.