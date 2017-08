Tennis Becker übernimmt beim deutschen Herren-Tennis

Der Deutsche Tennisbund hat sich prominent verstärkt. Boris Becker wird für den gesamten Tennis-Herrenbereich als "Head of Men's-Tennis" zuständig sein. "Tennis ist eine Herzensangelegenheit für mich", sagt Becker.

Becker soll die deutschen Tennis-Herren um Top-Ten-Spieler Alexander Zverev zurück in die Weltspitze führen. Er freue sich, "wieder eine wichtige Rolle im deutschen Tennis" übernehmen zu dürfen. Der 49-Jährige ist auch Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann vorgesetzt und soll am Rande der Play-off-Begegnung der deutschen Mannschaft bei Gastgeber Portugal in Lissabon (15. bis 17. September) seinen ersten Einsatz haben. Der dreimalige Wimbledonsieger hat vorerst einen Vertrag bis Olympia 2020. Laut DTB-Präsident Ulrich Klaus wird Becker "ehrenamtlich" arbeiten und nur die Reisekosten erstattet bekommen. Er soll dem Präsidium auch als Berater zur Verfügung stehen.

"Ich liebe diesen Sport und ich liebe dieses Land. Es freut mich, wieder eine wichtige Aufgabe im deutschen Tennis übernehmen zu dürfen. Das ist ein neuer DTB, es ist eine runde Sache, das Timing passt." Boris Becker

Rittner neue "Head of Women's Tennis"

Bei den Frauen ist es Barbara Rittner, die die Funktion des Head of Women's Tennis im DTB übernimmt. Sie gibt nach zwölf Jahren ihr Amt als Fed-Cup-Teamchefin auf. "Ich bin natürlich traurig, aber alles hat seine Zeit. Ich bin super neugierig auf die Zusammenarbeit mit Boris", sagte die 44-Jährige . Der Nachfolger von Rittner wird der gleichaltrige Jens Gerlach, der im Jahr 2004 die Russin Anastasia Myskina zum French-Open-Titel führte. Rittner stand mit ihrem Team um Angelique Kerber, Julia Görges und Andrea Petkovic 2014 im Fed-Cup-Finale, verlor dort aber gegen die favorisierten Tschechinnen in Prag 1:4.