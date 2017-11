Trauer in der Tennis-Welt Frühere Wimbledon-Siegerin Jana Novotná gestorben

Die Tschechin sei nach einem langen Kampf gegen den Krebs im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen, schreibt die WTA in einer Pressemitteilung. Novotná gewann in den 14 Jahren ihrer Profi-Karriere 24 Einzel-Titel und 76 im Doppel. Sie war zeitweise die Nummer zwei in der Einzelweltrangliste und die Nummer eins im Doppel. 1998 gewann sie ihren einzigen Grand Slam beim Turnier in Wimbledon durch einen Finalsieg gegen die Französin Nathalie Tauziat. Hinzu kamen zwölf Grand-Slam-Titel im Doppel und vier im Mixed.

Legendäres Endspiel gegen Graf

"Jana war auf dem Platz und außerhalb des Platzes eine Inspiration für alle, die die Chance hatten, sie kennenzulernen", wird WTA-Chef Steve Simon zitiert. Im Wimbledon-Finale 1993 hatte sie für die Bilder des Turniers gesorgt. Damals führte sie gegen Steffi Graf im dritten Satz 4:1 und 40:15, ehe das Spiel kippte und Graf nach fünf Spielen in Serie doch noch den Titel gewann. 2005 wurde Novotná in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen.