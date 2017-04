Haas in München gelandet Letzter Auftritt beim MTTC Iphitos

Nach 21 Jahren Profitennis sagt Tommy Haas "Servus" und hofft, beim Sandplatzturnier am Aumeister noch einmal möglichst weit zu kommen: "München war immer ein besonderes Pflaster für mich. Hier ist meine Heimat, hier habe ich 2013 einen tollen Sieg errungen, der mir noch gut in Erinnerung ist." Insgesamt 15 Einzeltitel konnte die ehemalige Nummer zwei der Welt auf der ATP-Tour seit seinem Profidebüt sammeln. "Ich werde in München mein bestes Tennis abrufen und tue natürlich alles dafür. Noch einmal diese tolle, familiäre Atmosphäre des Iphitos genießen, noch einmal den Fans das zurückzugeben, was sie mir in den letzten 20 Jahren gegeben haben, das liegt mir gerade in München besonders am Herzen", freut Haas sich auf das Turnier und die Fans.

Dass er ein großes Herz für seine Anhänger hat, zeigte er schon kurz nach seiner Ankunft am Münchner Flughafen: Der 39-Jährige nahm sich spontan Zeit, mit Kindern und Jugendlichen auf den aufgebauten Tenniscourts zwischen den beiden Terminals Bälle zu schlagen.

Erstklassiges Teilnehmerfeld

Nun wird sich Haas intensiv auf sein Erstrundenmatch vorbereiten, welches für den 1. Mai angesetzt ist. Neben dem Routinier haben u.a. Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber sowie der Franzose Gaël Monfils zugesagt. Auch die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, sein Bruder Mischa und der Bayreuther Florian Mayer werden in München aufschlagen.

Live-Berichterstattung

Der Bayerische Rundfunk ist live dabei und berichtet ab 1. Mai aktuell auf allen Kanälen vom Tennisklassiker. Das BR Fernsehen überträgt ab dem Viertelfinale am Freitag, 5. Mai, täglich live - jeweils ab 13.30 Uhr.