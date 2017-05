ATP-Turnier in München Tommy Haas gewinnt Auftaktpartie

Haas trifft nun im Achtelfinale auf Jan-Lennard Struff (Warstein). Im Viertelfinale wäre ein Duell mit der deutschen Nummer eins Alexander Zverev (Hamburg) möglich. Bei Temperaturen um die zwölf Grad verwandelte Haas nach 1:34 Stunden auf dem gut besuchten Centre Court seinen ersten Matchball. Es war sein dritter Sieg in diesem Jahr.

Haas kämpft sich zurück

Dabei sah es anfangs nicht gut aus für den Tennis-Oldie: Haas verlor gleich sein erstes Aufschlagspiel und lag schnell 0:3 zurück. Stachowski beschäftigte Haas immer wieder mit cleveren Stopps und war zunächst auch sicherer in seinen Grundschlägen. Nach dem zweiten verlorenen Aufschlagspiel zum 1:5 war der erste Durchgang für den Deutschen praktisch verloren. Hass riss sich aber zusammen. Zwar konnte der Altmeister seinen ersten Breakball beim Stand von 0:1 im zweiten Satz nicht nutzen, doch er fand Stabilität in seinen Schlägen zurück. Haas nahm der Nummer 96 der Welt schließlich den Aufschlag zum 5:3 ab. Mit dem dritten verwandelten Satzball zum 6:3 war er zurück im Spiel.

Sein ukrainischer Kontrahent leistete sich immer mehr leichte Fehler, während Haas souveräner agierte. Anfangs konnte die frühere Nummer zwei der Welt noch drei Breakbälle nicht nutzen. Beim 4:3 war es aber endlich so weit. Die Fans auf dem Gelände des MTTC Iphitos jubelten. Nachdem Haas seine ersten beiden Matchbälle noch nicht verwandeln konnte, nutzte er schließlich den dritten zur Entscheidung.

"Tschüss sagen"

Haas beendet in dieser Saison seine Karriere. In Deutschland will der 39-Jährige nach dem Turnier in München noch in Stuttgart, Halle sowie in seinem Geburtsort Hamburg aufschlagen. Er sei dankbar, dass er sich "am Ende meiner Karriere" noch einmal seinen Fans zeigen könne, sagte er.

Als Abschiedstour möchte Haas die Reise durch sein Geburtsland allerdings nicht verstanden wissen. Nein, er wolle jetzt nicht einfach nur mitspielen und bei jedem Turnier "tschüss sagen", beteuert er. Auch Wehmut verspüre er nicht. Vielmehr ist der ehemalige Weltranglistenzweite auch ein bisschen stolz, dass er noch mal ein paar Turniere spielen kann, es ist ja nicht selbstverständlich angesichts seiner dicken, sehr dicken Krankenakte. Die letzte, seine vierte Schulteroperation, hat ihn ein Jahr gekostet, "ich habe überlegt, ob es vorbei sein könnte".

"Ich bin zu stur, ich möchte, dass ich entscheide, wann es vorbei ist." Tommy Haas

Turniersieg 2013 für Haas

An München hat Haas besondere Erinnerungen, vor allem, weil nach seinem Turniersieg 2013 seine damals noch kleine Tochter mit auf dem Platz war. "Einer der schönsten Momente meiner Karriere", betonte er. Zum Abschied wünscht sich Haas vor allem eines: "Ich hoffe", sagte er schmunzelnd, "dass das Wetter gut sein wird für meine alten Knochen."