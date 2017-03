BMW Open Wiedersehen mit Tommy Haas

Der Weltranglistenelfte Gael Monfils ist der topgesetzte Spieler beim ATP-Turnier in München Anfang Mai. Turnierdirektor Patrick Kühnen konnte zudem alle deutschen Topspieler gewinnen, darunter auch Tommy Haas auf seiner "Abschiedstour".

Haas wird definitiv zum letzten Mal bei dem Sandplatzturnier am Aumeister (1. bis 7. Mai) auflaufen. Patrick Kühnen machte allen Haas-Fans Hoffnung, dass der 38-Jährige am Feiertag, dem 1. Mai, seinen ersten Auftritt haben könnte. Neben Haas werden auch alle anderen deutschen Top-100-Spieler in München dabei sein.

Kohlschreiber kann vierten Titel holen

Davis-Cup-Spieler Alexander Zverev führt das Feld der deutschen Starter an. Neben dem Weltranglisten-20. stehen unter anderem auch sein Bruder Mischa Zverev (Hamburg), Rekordsieger Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Florian Mayer (Bayreuth), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Dustin Brown (Winsen/Aller) im Hauptfeld der mit 540.310 Euro dotierten Veranstaltung.

Die Nummer eins der Setzliste wird der Franzose Gael Monfils sein, der momentan in der Weltrangliste an Position elf geführt wird. Titelverteidiger ist Kohlschreiber, der das Turnier im vergangenen Jahr zum dritten Mal gewonnen und sich damit zum Münchner Rekordchampion gekrönt hatte.

Die Rekordsieger am Aumeister

3 Siege

Philipp Kohlschreiber (Augsburg/2007, 2012, 2016)

Gottfried von Cramm (Hildesheim/1946, 1949, 1950)

Budge Patty (Großbritannien/1954, 1955, 1956)

2 Siege

Nikolai Dawydenko (Russland/2004, 2011)

Franco Squillari (Argentinien/1999, 2000)

Guillermo Pérez Roldàn (Argentinien/1987, 1988)

Manuel Orantes (Spanien/1976, 1979)

Guillermo Vilas (Argentinien/1975, 1978)

Martin Mulligan (Australien/1967, 1968)

Bob Hewitt (Australien/1959, 1969)