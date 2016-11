WTA-Turnier im Mai Julia Görges sagt für Nürnberg zu

Vom 20. bis 27. Mai 2017 treffen sich die Profis zum WTA-Turnier am Nürnberger Valznerweiher. Nun also die erste Zusage einer deutschen Topspielerin. Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt kündigte Doppelspezialistin Görges am Mittwochabend ihre erneute Teilnahme an. Die Nummer 53 der aktuellen Weltrangliste, die in der Bundesliga für den TC Rot-Blau Regensburg spielt und vor einem Jahr im Halbfinale ausschied, freut sich auf das Turnier: "Nürnberg ist schon fast ein Stück Heimat für mich. Daher freue ich mich, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Und ich werde alles geben, um als erste Deutsche den Titel zu gewinnen.“

"Gewinn für das Turnier"

Turnierveranstalterin Sandra Reichel freut sich, dass mit Julia Görges schon vor Weihnachten eine namhafte deutsche Spielerin verpflichtet werden konnte: "Jule ist ein absoluter Gewinn für das Turnier. Sie ist sympathisch, attraktiv, bodenständig – und natürlich eine hervorragende Spielerin“, wird sie in der Pressemitteilung des Versicherungscups zitiert. Reichel sei derzeit mit vielen deutschen und internationalen Spielerinnen im Gespräch und zuversichtlich, noch vor Weihnachten mindestens eine weitere Teilnehmerin verkünden zu können.

Die Weltranglistenerste Angélique Kerber hat ihre Teilnahme an dem Turnier bisher offen gelassen. Vor einem Jahr hatte die Niederländerin Kiki Bertens das Turnier gewonnen. Im Finale bezwang sie die Kolumbianerin Mariana Duque Marino mit 6:2, 6:2.