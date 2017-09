Tennis-Davis-Cup Deutschland zittert sich zum Doppelsieg

Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt nur noch ein Sieg aus zwei Spielen zum Klassenerhalt. In der Abstiegs-Relegation gegen Portugal führt die Mannschaft nach einem Zittersieg im Doppel 2:1 gegen Portugal.

Jan-Lennard Struff und Debütant Tim Pütz gewannen im portugiesischen Oeiras nach 3:37 Stunden 6:2, 4:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 gegen Joao Sousa und Gastao Elias. Deutschland führt vor den abschließenden Einzeln am Sonntag (17.09.17) 2:1. Am Freitag hatte Cedrik-Marcel Stebe überraschend Joao Sousa geschlagen, Struff ebenso unerwartet gegen Pedro Sousa verloren.

Der 27-jährige Struff, in Abwesenheit der Top-Spieler Alexander Zverev, Mischa Zverev und Philipp Kohlschreiber die Interims-Nummer eins im Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB), wurde seiner ihm zugedachten Führungsrolle auch am Samstag über weite Strecken nicht gerecht. Er durfte sich zunächst bei Pütz bedanken, der in seinem ersten Einsatz für Deutschland kaum Nerven zeigte, und das Duo im Spiel hielt. Erst im entscheidenden fünften Satz fand Struff zu seiner gewohnten Form zurück.

Wer spielt am Sonntag?

Offen ist noch, wer in den letzten beiden Einzeln am Sonntag zum Einsatz kommt. Teamchef Michael Kohlmann steht neben Struff noch Neuling Yannick Hanfmann (Karlsruhe) zur Verfügung. Für das zweite Einzel gegen Pedro Sousa ist Stebe gesetzt. Nur der Gewinner des Duells bleibt in der Spitzengruppe der 16 weltbesten Tennisnationen.