BMW Open in München Neuling in der Lederhose: Zverev gelingt erster "Heimsieg"

Alexander Zverev holt beim ATP-Turnier in München den dritten Einzel-Titel seiner Karriere - und seinen ersten in Deutschland. Im Endspiel besiegt der 20 Jahre alte Hamburger den Qualifikanten Guido Pella aus Argentinien mit 6:4, 6:3.

Für seinen dritten Turniersieg nach St. Petersburg im vergangenen September und Montpellier im Februar erhält Zverev ein Preisgeld von 85.945 Euro, einen Sportwagen im Wert von etwa 140.000 Euro - sowie eine Lederhose. Zugleich wird er in der neuen Weltrangliste auf Rang 17 platziert sein - so gut wie nie in seiner Karriere.

Feuchtes Finale

Das Finale auf der Anlage des MTTC Iphitos hatte mit 2:45 Stunden Verspätung begonnen. Zverev hatte bei 13 Grad auf dem feuchten Center Court zunächst Startschwierigkeiten. Beim Stand von 2:4, 15:40 drohte er zum zweiten Mal seinen Aufschlag gegen den Argentinier zu verlieren - drehte den Satz dann aber eindrucksvoll: Er gewann zehn Punkte in Serie, ging 5:4 in Führung und nahm Pella den Aufschlag zum Satzgewinn ab. Es folgte ein Break zum 2:0 im zweiten Satz - und danach war Zverev nicht mehr aufzuhalten. Nach 72 Minuten brachte der erste Matchball die Entscheidung.

Der Turniersieg von Zverev auf der Anlage des MTTC Iphitos ist der achte Erfolg eines deutschen Spielers in der Open-Ära, seine Vorgänger waren Jürgen Faßbender (1974), Rolf Gehring (1980), Michael Stich (1994), Philipp Kohlschreiber (2007, 2012, 2016) sowie Tommy Haas (2013). Titelverteidiger Kohlschreiber war diesmal bereits im Achtelfinale gescheitert.