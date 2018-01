Australian Open Dachauer Bachinger kämpft sich ins Hauptfeld

Die deutschen Tennisprofis Matthias Bachinger und Dustin Brown haben sich durch drei Siege in der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld der Australian Open erkämpft. Insgesamt sind 17 deutsche Profis - sieben Damen und zehn Herren - in der ersten Runde am Start.

Bachinger setzte sich gegen den Kolumbianer Alejandro Gonzalez 6:1, 6:4 durch. Der 30-jährige Dachauer hat allerdings in dem an Nummer sieben gesetzten Belgier David Goffin am Dienstag eine schwere Erstrunden-Aufgabe erwischt. Brown gewann gegen den Amerikaner Stefan Kozlov 6:4, 3:6, 6:3. Der 33-Jährige aus Winsen/Aller trifft beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres bereits am Montag auf den Portugiesen Joao Sousa.

Insgesamt stehen 17 deutsche Profis, sieben Damen und zehn Herren, im Hauptfeld. Neben Brown bestreiten auch Julia Görges, Mona Barthel und Philipp Kohlschreiber ihre Auftaktmatches am ersten Turniertag am Montag.

Spiele am Montag mit deutscher Beteiligung

Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 12) - Sofia Kenin (USA)

Mona Barthel (Neumünster) - Monica Niculescu (Rumänien)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 27) - Yoshihito Nishioka (Japan)

Dustin Brown (Winsen/Aller) - Joao Sousa (Portugal)

Die weiteren Duelle mit deutschen Tennisprofis

Herren Einzel:

Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen) - Maximilian Marterer (Nürnberg)

Mischa Zverev (Hamburg/32) - Hyeon Chung (Südkorea)

Michail Kukuschkin (Kasachstan) - Peter Gojowczyk (München)

Thomas Fabbiano (Italien) - Alexander Zverev (Hamburg/4)

Jewgeni Donskoi (Russland) - Florian Mayer (Bayreuth)

Soonwoo Kwon - Jan-Lennard Struff (Warstein)

Damen Einzel:

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Petra Kvitova (Tschechien/27)

Angelique Kerber (Kiel/21) - Anna-Lena Friedsam (Andernach)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Maria Scharapowa (Russland)

Carina Witthöft (Wentorf bei Hamburg) -Caroline Garcia (Frankreich/8)

