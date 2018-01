Australian Open Marterer schafft Überraschung - Zverev besiegt Gojowczyk

Der deutsche Nachwuchsprofi Marterer rang in einem Linkshänder-Duell den Spanier Fernando Verdasco in 3:27 Stunden mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 nieder. Marterer steht zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Tennisturnier in der dritten Runde, vor wenigen Tagen hatte er überhaupt sein erstes Match auf der ATP-Tour gewinnen können. In Melbourne trifft er am Samstag auf Tennys Sandgren aus den USA, der den früheren Australien-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz bezwang.

Zverev zu stark für Gojowczyk

Top-Mann Alexander Zverev hatte zuvor das deutsche Duell mit dem Münchner Peter Gojowczyk trotz einer kurzen Schwächephase im dritten Satz mit 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 souverän für sich entschieden. Am Samstag spielt er gegen den Südkoreaner Chung Hyeon um den Einzug ins Achtelfinale.

Kerber am Geburtstag erfolgreich

Dorthin will auch die wiedererstarkte Angelique Kerber. An ihrem 30. Geburtstag besiegte Kerber die Kroatin Donna Vekic in nur 70 Minuten klar mit 6:4, 6:1. Jetzt trifft sie in einem Spitzenduell auf Maria Scharapowa. "Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich rechne mit einer starken Scharapowa", sagte Kerber. 15 Monate war die Russin wegen Dopings gesperrt, die Branchenwertung weist sie aktuell nur noch als Nummer 48 aus. Doch Kerber ist gewarnt. "Sie ist zurück, und sie ist auch wieder gefährlich", sagte die Linkshänderin aus Kiel.

Ausgeschieden ist dagegen Andrea Petkovic. Die 30 Jahre alte Darmstädterin verlor gegen die Amerikanerin Lauren Davis nach einem skurrilen Spielverlauf 6:4, 0:6, 0:6.