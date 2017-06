Tennisturnier in Stuttgart Haas trifft auf seinen Kumpel Federer

Roger Federer hatte sich so darauf gefreut, in Stuttgart auf seinen "super Freund" Tommy Haas zu treffen. Der hat jetzt wunschgemäß hat das Achtelfinale erreicht. Ausgeschieden ist hingegen der Bayreuther Florian Mayer.

Das wird das nächste Highlight auf der Abschiedstournee von Haas. Der musste zwar hart darum kämpfen, überstand aber die erste Runde gegen den französischen Tennisprofi Pierre-Hugues Herbert mit 6:3, 4:6 und 7:5 und trifft nun auf Federer. Für den früheren Weltranglistenzweiten war es der dritte Achtelfinaleinzug in dieser Saison. In München und dem texanischen Houston hatte er es ebenfalls in die Runde der letzten 16 geschafft.

Bayreuther Mayer ausgeschieden

Haas zog als sechster Deutscher in die zweite Runde ein. Zuvor hatten bereits Vorjahresfinalist Philipp Kohlschreiber aus Augsburg und der Münchner Qualifikant Peter Gojowczyk ins Achtelfinale erreicht. Beim Stand von 6:1 und 30:15 für Kohlschreiber gab Marcos Baghdatis aus Zypern verletzt auf. Der Bayreuther Florian Mayer verpasste hingegen überraschend neben Wildcard-Inhaber Maximilian Marterer das Achtelfinale. Der 33 Jahre alte Rasenspezialist unterlag Jeremy Chardy aus Frankreich in der ersten Runde mit 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (1:7).

Karriereende nach Stuttgart, Halle und Hamburg

Der Wahl-Amerikaner hatte Anfang des Jahres sein Comeback gegeben, nachdem er 2016 aufgrund von Verletzungen ohne Turnierteilnahme geblieben war. Nach insgesamt vier Schulteroperationen wird Haas, der in diesem Jahr zum ersten Mal als Turnierdirektor des Masters in Indian Wells fungierte, zum Ende des Jahres voraussichtlich aufhören. Vorher geht er nach seinem Gastspiel in Stuttgart bei den ATP-Turnieren im westfälischen Halle und Hamburg an den Start.