ATP-Turnier München Zverev ist erster Finalist

7:5, 7:5 gewann Zverev, in München an Nummer drei gesetzt, in 93 Minuten gegen den an zwei gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut. Für den an Nummer drei gesetzten Zverev ist es nach einer hochkonzentrierten Vorstellung sein fünftes Finale auf der ATP-Tour. Bislang konnte der 20-Jährige 2016 in St. Petersburg und in diesem Jahr in Montpellier gewinnen.

Sein Gegner für das Finale am Sonntag wird zwischen dem Südkoreaner Chung Hyeon und dem Argentinier Guido Pella (Argentinien) ermittelt.