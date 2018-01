Tennis Kohlschreiber scheitert - Asarenka sagt Australian Open ab

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist die Generalprobe für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne gründlich misslungen. Die ehemalige Turniersiegerin Victoria Asarenka muss ihren Start in Australien absagen.

Der 34-jährige Kohlschreiber unterlag in der ersten Runde des ATP-Turniers von Sydney dem russischen Qualifikanten Daniil Medwedew deutlich mit 2:6, 3:6 und verpasste es, sich für die am kommenden Montag beginnenden Australian Open (15. bis 28. Januar) Selbstvertrauen zu holen.

Auch Struff raus

Ebenfalls ausgeschieden ist Jan-Lennard Struff, der mit 1:6, 4:6 gegen Damir Dzumhur verlor. Besser machte es Anna-Lena Friedsam (Neuwied) beim WTA-Turnier in Hobart. Die 23-Jährige setzte sich in einem umkämpften Spiel gegen die belgische Qualifikantin Alison van Uytvanck in drei Sätzen mit 4:6, 7:6 (7:4), 6:4 durch.

Kerber zieht in nächste Runde ein

Nach einem hart umkämpften Sieg ist die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber gut in die neue WTA-Saison gestartet. In Sydney drehte die 29-jährige Kielerin die Erstrunden-Partie gegen die Tschechin Lucie Safaraova und setzte sich am Montag mit 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 6:2 durch. Die ungesetzte Kerber bekommt es nun mit der US-Amerikanerin Venus Williams zu tun.

Asarenka sagt Grand Slam ab

Unterdessen hat nach der Titelverteidigerin Serena Williams auch die zweimalige Turniersiegerin Victoria Asarenka ihren Start bei den Australian Open abgesagt. Asarenka befindet sich seit längerer Zeit in einem Sorgerechtsstreit um ihr Baby. Im vergangenen Jahr absolvierte sie nur sechs Matches und hat seit Wimbledon im Juli 2017 kein Spiel mehr bestritten.