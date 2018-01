Niederlage nach hartem Kampf Halbfinal-Aus für Kerber bei Australian Open

Angelique Kerber hat das Endspiel der Australian Open verpasst. Die Kielerin unterlag im Halbfinale gegen Simona Halep aus Rumänien nach fast zweieinhalb Stunden in einem packenden Match mit 3:6, 6:4, 7:9.

In Melbourne hatte Kerber vor zwei Jahren ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Jetzt unterlag sie in einem Drei-Satz-Krimi der aktuellen Weltranglistenersten aus Rumänien. Nach einem 0:5-Fehlstart im ersten Satz hatte sich die 30-Jährige furios ins Match zurückgekämpft, beim Stand von 4:5 im entscheidenden Durchgang zwei Matchbälle der Rumänin zunichte gemacht. Beim Stand von 6:5 hatte sie selbst zwei Mal die Chance auf die Entscheidung.

"Ich habe wieder mein Herz auf dem Platz gelassen." Angelique Kerber

Doch nach zwei Stunden und 20 Minuten waren die Strapazen zu groß, am Ende fehlte auch die Kraft musste Kerber eingestehen, die sich schon im ersten Satz müde gefühlt hatte. "Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, da ich sich nah dran war. Ich fliege aber mit positiven Gefühlen nach Hause."

Kerber kassierte damit nach 14 Siegen ihre erste Niederlage im Jahr 2018. Durch den Erfolg kehrt sie am kommenden Montag in der Weltrangliste unter die Top Ten zurück und wird dann auf Rang neun geführt. "Ich spiele wieder mein Tennis und kämpfe bis zum Schluss", auch diese Erkenntnis nimmt die 30-Jährige mit in die weitere Saison.

Simona Halep trifft im Endspiel am Samstag auf die Nummer zwei der Setzliste, Caroline Wozniacki (Dänemark). Beide haben bislang noch keinen Grand-Slam-Titel gewonnen. Die Siegerin wird in der kommenden Woche die Weltrangliste anführen.

Halbfinal-Aus für Struff im Doppel

Auch im Doppel kam das aus für den letzten Deutschen. Jan-Lennard Struff hat das Finale an de Seite des Japaners Ben Mclachlan knapp verpasst. Gegen Oliver Marach und Mate Pavic unterlag das Doppel nach 2:26 Stunden mit 6:4, 5:7, 6:7. Struff und der gebürtige Neuseeländer Mclachlan spielten in Melbourne zum ersten Mal zusammen, im Viertelfinale schlugen sie die topgesetzten Lukas Kubot und Marcelo Melo.