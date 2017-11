Sieg bei Tennis-B-WM Görges triumphiert zum Saisonabschluss

Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin bezwang im Endspiel Coco Vandeweghe mit 7:5, 6:1. Die US-Amerikanerin begann aggressiv mit präzisen und wuchtigen Schlägen, die Görges in Schwierigkeiten brachten. Gleich im ersten Aufschlagspiel der Deutschen setzte sich die 25-Jährige mit einem Break ab. Görges ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und drehte den Satz: Beim Stand von 3:5 gewann sie Vandeweghes Aufschlagspiel und nach dem anschließenden Ausgleich schaffte sie ein weiteres Break gegen die zunehmend frustriert wirkende US-Open-Halbfinalistin. Nach dem Satzerfolg setzte Görges, die sich erst mit dem Turniererfolg von Moskau Ende Oktober für das Saisonabschluss-Turnier qualifiziert hatte, ihren starken Auftritt fort. Dieses Mal begann sie den Satz mit einem Break - ihrem dritten in Folge. Diesen Vorteil baute Görges sogar noch aus und gewann den zweiten Durchgang ungefährdet.

Siegerehrung durch Schirmherrin Steffi Graf

"Ich möchte meinem Team von Herzen danken. Dank euch stehe ich hier und schaue auf ein Jahr mit zwei Turniersiegen zurück. Ich freue mich auf das nächste Jahr", sagte Görges, die aus den Händen der 22-maligen Grand-Slam-Gewinnerin Steffi Graf einen Blumenstrauß erhielt. Graf fungierte in Zhuhai als Schirmherrin.

Weltranglistenplatz 14 nach viertem WTA-Turniersieg

Die 29-Jährige, die in der Bundesliga für den TC Rot-Blau Regensburg spielt, beendete damit die Saison mit zwei Turniersiegen in Folge sowie einer Serie von neun gewonnenen Matches. Durch den Erfolg gegen die Weltranglisten-Zwölfte wird Görges in dem Ranking von Platz 18 auf 14 klettern. Das ist ihre bislang beste Platzierung. Der Triumph im Finale der WTA-Elite-Trophy war zudem der vierte WTA-Turniersieg ihrer Karriere. An dem Wettbewerb hatten die zwölf Spielerinnen teilgenommen, die zum Saisonfinale im Jahresranking auf den Plätzen neun bis zwanzig standen.