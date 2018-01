Siegesserie beendet Görges scheitert bei Australian Open

Zuvor hatte die deutsche Nummer eins 15 Matches in Folge und saisonübergreifend die Turniere in Moskau, Zhuahi und Auckland gewonnen und zählte in Melbourne zum erweiterten Favoritenkreis. Bis zum Auftritt in der Nightsession hatte Görges alle fünf Duelle mit der Weltranglisten-42. Cornet für sich entschieden und dabei nur einen Satz abgegeben.

Nur noch zwei deutsche Damen dabei

Den ersten Satz gab Görges mit einem Doppelfehler ab, ihr zweiter Aufschlag landete fast zwei Meter im Aus. Im zweiten Satz blitzten immer wieder Görges' Qualitäten auf, dank der sie bis auf Platz zwölf der Weltrangliste geklettert war. Cornet, selbst einst die Nummer elf im Ranking, hielt dem Druck jedoch stand.

Vor Görges war bereits Mona Barthel aus Neumünster in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 27-Jährige verlor gegen die an Position 32 gesetzte Estin Anett Kontaveit 3:6, 6:4, 3:6. Damit sind aus deutscher Sicht bei den Frauen nur noch Angelique Kerber und Andrea Petkovic im Rennen.