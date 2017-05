ATP-Turnier München Zverev nach Zitterpartie gegen Struff im Halbfinale

Davis-Cup-Spieler Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in München als einziger Deutscher das Halbfinale erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Hamburger besiegte in einem packenden Match Tommy-Haas-Bezwinger Jan-Lennard Struff.

Nach dem 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) kann sich Zverev Hoffnungen auf sein fünftes Finale auf der ATP-Tour machen. Allerdings musste er dafür im Viertelfinale eine Zitterpartie überstehen. Der an Nummer drei gesetzte Hamburger benötigte 2:13 Stunden zum Weiterkommen. Im Halbfinale trifft Deutschlands derzeit bester Tennisspieler am Samstag auf den an Nummer zwei gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut.

Durchbruch erst im dritten Satz

Zverev schien in einem sehr ausgeglichenen Match der Durchbruch gelungen zu sein, als ihm im fünften Spiel des dritten Satzes erstmals ein Break gegen den stark servierenden Struff gelang. Allerdings verlor er umgehend seinen eigenen Aufschlag "zu null" und hatte anschließend auch noch einen Breakball zum 3:5 gegen sich. Im Tie-Break verschenkte er dann eine 5:2-Führung und profitierte anschließend von zwei Fehlern Struffs.

Auch Qualifikant Hanfmann verpasst gegen Agut das Halbfinale

Agut hingegen schlug den in den ersten Runden noch so stark aufspielenden Qualifikanten Yannick Hanfmann deutlich mit 6:3, 6:3. Nach seinen ersten beiden Siegen überhaupt auf der ATP-Tour konnte Hanfmann seine anfängliche Nervosität im Viertelfinale zwar ablegen und an Sicherheit gewinnen. Gegen die Nummer 18 der Tenniswelt hatte er am Ende jedoch keine Chance. Der Spanier konnte in seiner Karriere bislang zwei Turniere gewinnen.