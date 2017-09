Tennis-Turnier in Metz Erster ATP-Titel für Münchner Gojowczyk

Gojowczyk hatte im Halbfinale von der krankheitsbedingten Aufgabe des Hamburgers Mischa Zverev profitiert. Im darauf folgenden Finale der Moselle Open setzte er sich beim Hartplatz-Turnier gegen den an Nummer sieben gesetzten Paire mit 7:5 und 6:2 durch. Der Rechtshänder ist der erste deutsche Tennisprofi, der sich in der 15-jährigen Geschichte des französischen Turniers in die Siegerliste eintragen konnte.

Der gebürtige Dachauer war erstmals bei den BMW Open 2007 in München auf der ATP-Turnier dabei. Damals unterlag er in der ersten Runde der Qualifikation dem mittlerweile längst zurückgetretenen Würzburger Marc Meigel. Im französischen Metz musste sich der frühere Davis-Cup-Spieler ebenfalls durch die Qualifikation ins Hauptfeld kämpfen.

Beste Weltranglisten-Platzierung bislang: 79

Seine Lieblingsturniere sind die Grand Slams: Bei den US Open 2013 erreichte Gojowczyk erstmals die zweite Runde bei einem der vier großen Turniere. Im Anschluss hatte er es in die Top 150 der Welt geschafft. In Metz trat er als Nummer 95 an, in der kommenden Woche wird er einen deutlichen Satz nach vorne machen. Gojowczyks bisher beste Platzierung im Ranking war Platz 79 im November 2014.

Kerber mit aufsteigender Form in Tokio

Angelique Kerber zeigt im Saison-Endspurt aufsteigende Form. Die 29-jährige Linkshänderin schaffte es beim WTA-Turnier in Tokio mal wieder in ein Halbfinale und scheiterte dort an der Russin Anastasia Pawljutschenkowa. Die Kielerin verlor in der japanischen Hauptstadt 0:6, 7:6 (7:4), 4:6, zeigte sich aber nach den jüngsten Enttäuschungen mit dem Erstrunden-Aus bei den US Open stark verbessert.